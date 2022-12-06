賣股爭議延燒 龍邦提四疑點再批泰山「意圖間接掏空公司」

泰山（1218）大賣全家股份爭議持續延燒，龍邦國際（2514）今(6)日再度發表聲明，重炮抨擊這項交易究竟賣給誰，泰山至今不敢說清楚講明白，且以股價相對低點時賣出，也罔顧股東權益，顯有欺騙股東、間接掏空公司的意圖。

龍邦強調，自2018年買進泰山股份，向來保持初衷，一直以來以穩定泰山經營體系、協助公司長遠發展為目標。而12月2日董事會中，獨立董事杜英達已明確表示應經股東會特別決議後，才能處分，因此反對通過該等無效議案。

泰山公司於2日上午董事會無視獨立董事專業意見，強硬通過決議，經過於股市非交易日的周六、周日後，於5日上午9點達成泰山董事長室副總經理雷松清所說之高達80億交易額，且無法得知交易人的逐筆交易，更僅以187元出售。

對此，龍邦作為泰山大股東，表示此般荒腔走板的草率處理方式，至少存在四大疑點，而且顯有欺騙股東、間接掏空公司的意圖。

第一，泰山聲稱售出全家股票將用於擴增產線及專注本業經營，卻無提出任何一份詳細計畫報告董事會。而究竟賣給誰？也不敢說清楚講明白？高達數十億的成交金額，且不說有能力承接的交易對象不多，若沒有事先談定，斷不可能有此魄力倉促接手？

第二，所謂「包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論」完全是一派胡言，泰山於董事會上僅表示有意見書，卻以保密為由拒絕提供，欺騙董事更欺騙社會大眾，同意此舉的詹家董事們是否根本早已知情。

第三，今年度全家（5903）股票高點為249.0元，究竟是什麼原因非要選在全家股價相對低點時賣出？也完全違背上週五董事會中，半年內以較優價格陸續處分的決議，罔顧股東權益，顯有背信之嫌。

第四，是否根本為特定人之交易？龍邦指出，實務上，欲在短期內，甚至一次性取得如此鉅額股份，都會有可觀的溢價，更不可能折價，或低於市價，這是交易常識。

而以全家的年均股價，加上溢價，絕對比5日的處分價格，多了數十億元，然而泰山處分速度之快，扣除六日不交易，且在5日上午9點1分即完成交易，顯然早在董事會決議前，即已洽特定人談定交易價格，涉嫌違背職務，圖利他人之心昭然若揭。