快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

健喬策略聯盟的經銷代理產品成長 11月營收再創新高

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

健喬（4114）公布11月營收4.01億元，較去年同期成長32%，再創歷史新高，累計前十一個月營收39.32億元較去年同期成長35%。

除了呼吸道用藥愛克痰以及泌尿道領域的優列扶Urief及沛卜淨Desmopressin營收表現亮眼外，透過策略聯盟的經銷代理產品成長率也突破以往水準，因此11月營收維持10月高峰，展望年底銷售高成長可期。

健喬明星重磅藥愛克痰趁全球缺貨之際在東南亞市場攻城掠地，而國內也持續維持高成長姿態。11月營收中愛克痰仍然佔近16%的健喬單家營收。

發泡錠劑型及小鳥包顆粒劑型合計相較於去年同期成長近80%，而前十一個月愛克痰國內營收已經較去年成長近60%。

除了愛克痰持續稱霸市場外，泌尿道用藥也是出貨暢旺。

治療前列腺肥大適應症的Urief由於持續的行銷投入，在病患數持續增長的同時，得以維持同適應症不同成分市場領先者的優勢，11月營收佔健喬單家營收的9%，較去年同期增長22%。

同為泌尿領域治療尿崩症的的沛卜淨Desmopressin由於行銷策略成功，健喬市占大幅提升，較去年同期成長29%。

治療膀胱過動(OAB)的Oxbu也不遑多讓較去年同期成長21%，一旦明年Uritos進入市場與Oxbu 合體將以搶攻OAB市佔第一為目標。

公司表示，過去的三大成長動能中的策略聯盟產品在11月的營收貢獻成長也相當驚人。包括來自諾華治療慢性阻塞性肺疾的呼吸道產品Ultibro、Celltrion 心血管及代謝循環產品，以及Tolmar治療前列腺癌的癌立佳，於2021年開始對營收產貢獻以來，透過健喬銷售團隊成功對各大醫療機構進藥，一年的時間成果非凡。

合計諾華、Celltrion及Tolmar的經銷代理產品11月營收較去年同期成長31%，透過策略聯盟經銷代理三大藥廠的產品，對健喬今年的營收成長有舉足輕重的貢獻。

新品方面，購併瑩碩（6677）的藥證樂癇(治療癲癇三個劑型)，治療氣喘的欣必復 Synbufu MDI（益得於今年於TFDA查登的新品）都將進入市場創造營收，2023年營收成長將不容小覷。

營收

延伸閱讀

致伸11月營收66.2億元 月增5.8%

大立光11月營收月、年雙增 法人預期續航力道待觀察

瑞昱11月營收寫21個月新低 累計營收則進逼去年整年

南亞科11月營收寫9年多新低 股價跌幅逾2%

相關新聞

逾四成民眾怨找不到水電師傅 距離遠、車馬費是關鍵

年底旺季找不到水電師傅的狀況愈發頻繁，根據叫修媒合平台「Tasker找師傅」今（6）日發布的調查顯示，超過四成消費者曾有...

評比上市櫃公司永續報告書 勞部：僅12%優於勞動法規

為響應全球永續發展，勞動部推動職場健康勞動力永續發展111-115年中長程計畫，並制定「職場永續健康與安全SDGs揭露實...

工總：供應鏈形成一個世界、兩套系統 台商從左右逢源恐變成左右為難

為落實「以民間先行，政府支持」的兩岸交流原則，工業總會邀集國內兩岸事務相關學者專家進行閉門座談。工總表示，學者專家提醒未...

不只有OUTLET！三井LaLaport首案明年1月台中試營運

在OUTLET之後，三井不動產集團旗下的大型區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」...

和泰汽車明年全面調漲！一週網路聲量破千筆 60萬以下小車沒了

真的hold不住！和泰汽車（2207）於12月2日宣布，自明（2023）年元旦起，旗下豐田品牌車系國產、進口車款全面漲價，調漲新車售價1萬～11萬元不等，平均漲幅達2％。漲價後如果把領牌相關稅費加總，60萬元以下國民車即將絕跡。

網家拍付國際前總經理韓昆舉加入台灣大 負責策略專案

網路家庭（8044）去年收購廿一世紀數位科技等FinTech業務後，今年開始組織整併，以廿一世紀數位科技為主，拍付國際前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。