健喬策略聯盟的經銷代理產品成長 11月營收再創新高

健喬（4114）公布11月營收4.01億元，較去年同期成長32%，再創歷史新高，累計前十一個月營收39.32億元較去年同期成長35%。

除了呼吸道用藥愛克痰以及泌尿道領域的優列扶Urief及沛卜淨Desmopressin營收表現亮眼外，透過策略聯盟的經銷代理產品成長率也突破以往水準，因此11月營收維持10月高峰，展望年底銷售高成長可期。

健喬明星重磅藥愛克痰趁全球缺貨之際在東南亞市場攻城掠地，而國內也持續維持高成長姿態。11月營收中愛克痰仍然佔近16%的健喬單家營收。

發泡錠劑型及小鳥包顆粒劑型合計相較於去年同期成長近80%，而前十一個月愛克痰國內營收已經較去年成長近60%。

除了愛克痰持續稱霸市場外，泌尿道用藥也是出貨暢旺。

治療前列腺肥大適應症的Urief由於持續的行銷投入，在病患數持續增長的同時，得以維持同適應症不同成分市場領先者的優勢，11月營收佔健喬單家營收的9%，較去年同期增長22%。

同為泌尿領域治療尿崩症的的沛卜淨Desmopressin由於行銷策略成功，健喬市占大幅提升，較去年同期成長29%。

治療膀胱過動(OAB)的Oxbu也不遑多讓較去年同期成長21%，一旦明年Uritos進入市場與Oxbu 合體將以搶攻OAB市佔第一為目標。

公司表示，過去的三大成長動能中的策略聯盟產品在11月的營收貢獻成長也相當驚人。包括來自諾華治療慢性阻塞性肺疾的呼吸道產品Ultibro、Celltrion 心血管及代謝循環產品，以及Tolmar治療前列腺癌的癌立佳，於2021年開始對營收產貢獻以來，透過健喬銷售團隊成功對各大醫療機構進藥，一年的時間成果非凡。

合計諾華、Celltrion及Tolmar的經銷代理產品11月營收較去年同期成長31%，透過策略聯盟經銷代理三大藥廠的產品，對健喬今年的營收成長有舉足輕重的貢獻。

新品方面，購併瑩碩（6677）的藥證樂癇(治療癲癇三個劑型)，治療氣喘的欣必復 Synbufu MDI（益得於今年於TFDA查登的新品）都將進入市場創造營收，2023年營收成長將不容小覷。