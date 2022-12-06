騰輝11月營收4.4億元 車用與軍工航太需求升溫

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今（6）日公告2022年度11月份營收4.4億元，月增12.0%，截至11月累計營收52.1億元，年減26%。

騰輝說明，受惠於近期原物料價格上揚，PCB業者庫存消化大致落底，消費性電子及汽車板等一般銅箔基板材料拉貨動能逐漸提昇。軍工及航天高信賴度基板訂單持續增加，主要係聚醯亞胺(PI)基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，深獲美國太空總署 (NASA)、波音、歐洲Airbus及雷神等軍工及航天客戶認可，因此在俄烏戰爭爆發至今，預期將進入延長賽，國防武器需求強勁，世界主要大國均大幅增加國防預算影響，11月份整體獲益，因此營收上升。

新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等。騰輝提到，散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。除此之外並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。

展望明年，騰輝指出，雖受國際政經局勢及高通膨等不穩定因素影響，但隨著各國邊境解封，尤其中國政府已經開始放鬆控管，汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解，全球航空及消費有望復甦，軍工航太市場需求將因主要國家國防預算增加，預期整體營運動能仍以維穩拚增方向前進。公司在經營策略上，以專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻，我們仍然深具信心將會引導公司持續且穩定的成長。