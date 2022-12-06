Town Ace Van麵包車預售接單火熱 12月27日正式發表

商用車市場競爭白熱化，和泰車代理的TOYOTA TOWN ACE銷售量狠掃國內商業車市場，前十一個月領牌23806台，輕型商用車巿場銷售年增率達50%；乘勝追擊TOWN ACE VAN 麵包車將在12月27日正式發表，而且預接單再傳捷報，業界推估有望衝上4千台。

後疫情時代，生活、旅遊模式改變，不少人開始轉業小額創業，對於小型商用車的需求量爆增，和泰車針對TOYOTA TOWN ACE還推出各種創意行銷，吸引年輕消費者目光，銷售順利開出紅盤；考量到市場需求，12月27日即將推出TOWN ACE VAN ，TOWN ACE廂型車預購汰舊換新的價格為49.5萬元起，新款的Town Ace Van預售接單火熱，超過4成預接訂單為一般乘用買家。

全新TOYOTA 「發財王牌TOWN ACE」於今年2月中旬正式上市後隨即獲得市場熱烈迴響，上市滿月預接單就超過6,000張，超越過去自家商用車ZACE、INNOVA的紀錄，已成為國內PICK UP輕型商用車的購車最佳選擇。

TOWN ACE Pickup 截至11月為止已經累積銷售達9,235輛，搶下輕型商用車市場38.8%占有率，而且輕型商用車市場規模；累積至11月為止，總掛牌來到近2.4萬輛，比起去年同期成長多達50.3%。