中菲行前11月營收385.2億元 年增12.5%

全球經濟走下坡,海、空運的貨量及價格跟著減少,中菲行(5609)今天公布11月自結集團營收25.23億元,較去年同期減少43.2%;累計1月至11月營收為385.2億元,仍較去年同期成長12.5%。

累計前十一個月的銷售概況,空運的營收為214.3億元,占集團營收比55.6%,年增16.7%;海運的部分,營收為155.9億元,占集團營收比40.5%,年增率6.8%;合同物流營收為14.9億元,占集團營收比3.9%,年增率18.5%。

市場貨量、運價的變動,對於物流業者而言是危機也是轉機,中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台的競爭力,以明確市場定位,數位行銷,價值服務,吸引客戶,即便面對全球整體空運及海運市場面臨市場需求下降、價格下跌的挑戰,中菲行由於預見市場變動,強化數位行銷創造價值,掌握優質客戶,在市場下滑時仍然保持相當的貨運量。

由於中菲行明確的市場定位,在重要的利基市場戰略布局、基於差異化及區域化的超前部署,長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效,美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、印度、中國大陸、香港、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量,皆保持相當的貨運量,沒有受到國際貨運市場下降太大的影響。

同時中菲行長期建構的虚擬數位平台競爭力亦發揮功效,透過資料庫,以雲端數據分析,充分瞭解客戶需求,以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務,透過扁平化的組織與客戶互動,以資安認證( ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台(Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System),提供國際物流價值鏈的服務,並以RPA (Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用達到訊息一元化及數位化,強化了操作效率及服務水平,深獲好評,准此,容或市場變遷,必多所突破,取得良好經營成效。