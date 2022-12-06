和泰汽車明年全面調漲！一週網路聲量破千筆 60萬以下小車沒了

image source：和泰汽車官網

文／陳盈蓉

真的hold不住！和泰汽車（2207）於12月2日宣布，自明（2023）年元旦起，旗下豐田品牌車系國產、進口車款全面漲價，調漲新車售價1萬～11萬元不等，平均漲幅達2％。漲價後如果把領牌相關稅費加總，60萬元以下國民車即將絕跡。

造車成本提高 不得不調漲

和泰汽車解釋，今年車用原物料缺料嚴重，且鋼材、晶片、電池等重要零組件價格持續上漲，再加上人力、運輸物流等費用堆疊之下，造車成本大幅提高，日本原廠已無法完全吸收多重變數及壓力，所以才會決定調整價格。

不過原本日本原廠提出的漲價幅度相當大，是高層經過多次赴日溝通，才爭取到平均調漲2％的「優待」，如今車市龍頭和泰汽車帶頭喊漲，市場預估，明年農曆年後，將會掀起第二波漲價行動。

這次漲價車系分別有國產車系的Vios、Yaris、Sienta、Altis、Corolla Cross，售價調漲1萬～1.6萬元，漲幅介於1.4％～2.2％；而進口車Corolla Sport、C-HR、RAV4、Prado、Hulix、GR Supra，調漲2.6萬～11萬元不等，漲幅介於2.5％～4.3％。

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一週網路聲量破千筆 鄉民：其他配備就不要縮水呀

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「和泰汽車」（時間：2022/11/23 - 2022/11/29）近一週網路聲量，共有1,098筆，聲量高峰落在12月02日和泰汽車宣布漲價，經媒體報導轉載至各大論壇後，引起眾網友熱議。

鄉民紛紛表示：「台灣車有夠貴」、「漲價是可以把車機改一下嗎？」、「產險賠慘，只能漲車價了」、「漲價可以啦！但都漲了，其他配備就不要縮水呀」、「每年都在漲，厲害了」、「就產險虧的要請大家買車時順便幫他還啊！」、「保險虧了一屁股，要拿賣車錢來補，司馬昭之心啊」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月28日至2022年12月04日。