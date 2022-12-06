快訊

文物破損怎麼修？陸石窟「修佛人」37年體悟：這是良心活

主播遇「機場3景象」嚇歪　失望勸：想遊日本再等等

肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點

今年職場代表字出爐 勞方「悶」、資方「亂」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

三年疫情讓勞工深受其苦，對於職場甘苦談，勞工認為那些字能代表心聲？也有那些字能代表資方營運的心聲？那些字代表大家對明年的期待？yes123調查發現，高達72.2%上班族對自己職涯有負面影響，主要是公司遇缺不補，增加工作量。今年職場代表字由「悶」字拔得頭籌，明年則以「穩」字為首選。

調查發現，高達72.2%上班族認為「肺炎疫情」對自己職涯造成「負面影響」。在可複選狀況下，主要狀況依序有：「公司遇缺不補，工作量增加」(72.3%)、「年後跳槽計畫受阻」(55.5%)、「員工福利縮水」(52.7%)，以及「影響分紅、獎金」(26.6%)、「錯失加薪機會」(25.5%)。

因此上班族若回顧今年工作狀況，2022年的「職場代表字」又有哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序為：「悶」(33.7%)、「憂」(33%)、「苦」(26.6%)，以及「亂」(25.7%)、「茫」(24.8%)。

展望明年工作狀況，2023年的「職場代表字」又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序有：「穩」(41.1%)、「順」(40.1%)、「升」(30.3%)，以及「翻」(29.4%)、「富」(28.4%)。

對資方而言，回顧今年公司營運狀況，2022年「資方代表字」在可複選狀況下，前五名依序是：「亂」(32.3%)、「憂」(31.1%)、「累」(29.9%)，以及「撐」(28.7%)、「悶」(27.4%)。

展望明年營運狀況，2023年企業「職場代表字」在可複選狀況下，前五名依序為：「穩」(51.6%)、「升」(50.4%)、「順」(35%)，以及「翻」(30.6%)、「守」(23.7%)。

代表字 職場

延伸閱讀

群益期貨2023年ESG桌曆 業界首推書籤、收納多功能桌曆

早餐店「透明黃抹醬」不是美乃滋！身世之謎曝 成分還含整顆蛋

捲同居男友吸毒醜聞難翻身　女星片瀨那奈無戲可拍轉行當上班族

常熬夜、少運動、三餐不正常 38歲上班族腦中風

相關新聞

今年職場代表字出爐 勞方「悶」、資方「亂」

三年疫情讓勞工深受其苦，對於職場甘苦談，勞工認為那些字能代表心聲？也有那些字能代表資方營運的心聲？那些字代表大家對明年的...

安克生醫超音波智慧睡眠檢測 進軍南韓

安克生醫（4188）國際展業再傳捷報，11月底與南韓完成簽訂獨家代理，拿下東北亞灘頭堡。安克生醫表示，南韓有800萬多名...

海悅：房市已見軟著陸 11月營收創今年新高

不動產代銷龍頭海悅表示，雖總體經濟下滑，但綜觀台灣房地產多項觀察指標，房市已見軟著陸，海悅11月合併營收4.96億元，較...

星宇航空開航來累虧破百億 民航局：會提醒財務狀況及辦理增資

交通部民航局5日公布七家國籍航空公司今年前三季營運狀況，長榮航空前三季稅後淨利達63.8餘元，攀登國籍航空獲利王，而星宇...

內湖赫見5筆賠售 這社區1成求售、有人賠745萬

近來房市風向轉冷，成交量明顯趨緩，全國不動產企研室觀察台北市內湖區實價登錄資訊，開始出現平盤或認賠出場的交易，如8~10...

能源論壇8日登場／開發金：科學化推動減碳

淨零碳排已成全球共識，開發金控為實踐永續淨零承諾，發表第一本「氣候相關財務揭露TCFD報告書」，強化氣候相關資訊揭露完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。