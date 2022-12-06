今年職場代表字出爐 勞方「悶」、資方「亂」

三年疫情讓勞工深受其苦，對於職場甘苦談，勞工認為那些字能代表心聲？也有那些字能代表資方營運的心聲？那些字代表大家對明年的期待？yes123調查發現，高達72.2%上班族對自己職涯有負面影響，主要是公司遇缺不補，增加工作量。今年職場代表字由「悶」字拔得頭籌，明年則以「穩」字為首選。

調查發現，高達72.2%上班族認為「肺炎疫情」對自己職涯造成「負面影響」。在可複選狀況下，主要狀況依序有：「公司遇缺不補，工作量增加」(72.3%)、「年後跳槽計畫受阻」(55.5%)、「員工福利縮水」(52.7%)，以及「影響分紅、獎金」(26.6%)、「錯失加薪機會」(25.5%)。

因此上班族若回顧今年工作狀況，2022年的「職場代表字」又有哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序為：「悶」(33.7%)、「憂」(33%)、「苦」(26.6%)，以及「亂」(25.7%)、「茫」(24.8%)。

展望明年工作狀況，2023年的「職場代表字」又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序有：「穩」(41.1%)、「順」(40.1%)、「升」(30.3%)，以及「翻」(29.4%)、「富」(28.4%)。

對資方而言，回顧今年公司營運狀況，2022年「資方代表字」在可複選狀況下，前五名依序是：「亂」(32.3%)、「憂」(31.1%)、「累」(29.9%)，以及「撐」(28.7%)、「悶」(27.4%)。

展望明年營運狀況，2023年企業「職場代表字」在可複選狀況下，前五名依序為：「穩」(51.6%)、「升」(50.4%)、「順」(35%)，以及「翻」(30.6%)、「守」(23.7%)。