海悅：房市已見軟著陸 11月營收創今年新高

不動產代銷龍頭海悅表示，雖總體經濟下滑，但綜觀台灣房地產多項觀察指標，房市已見軟著陸，海悅11月合併營收4.96億元，較上月成長8.37％，創今年單月新高。

海悅表示，海悅今年1-11月全台銷售建案達43個，全台平均銷售率約6-8成，目前尚可銷售案量總銷金額逾760億元，其中桃竹地區平均銷售率78％最佳，顯見房市供需穩健，中南部則有16個銷售個案為營收新動能，繳出1-11月代銷收入43億元。

海悅指出，海悅跨足中南部代銷市場耕耘有成，推升中南部後續銷售個案量增長，總計全台後續進場包銷案達35個，合計總銷金額逾2,500億元，加上尚可銷售案量總銷金額逾760億元，累計全台在手代銷量逾3,000億元，代銷業績來源無虞。

另外海悅尋求理念契合的建商，藉由合資購地方案，加深與建商策略聯盟的合作關係。明（112）年起海悅投資收益將逐步開花結果，每年將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入。

其中包含112年《達麗創世紀》；113年《擎天森林》與《新莊海悅花園》；114年《海研A3光點》、《南悅豐映》、《達麗冶翠》與《世界南科》；115年《敦仰》、新北市鳳鳴段、大安段、新興段、台中市惠來厝段、鎮福段，台北市舊市議會開發案等。

海悅表示，預期未來仍將持續受益全台代銷布局，規模經濟持續成長，形成競爭優勢，與建商策略聯盟及長期穩定收益等三大營運策略並進，隨著景氣復甦與剛性需求支撐，中長期營運穩健。