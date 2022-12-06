星宇航空開航來累虧破百億 民航局：會提醒財務狀況及辦理增資

交通部民航局5日公布七家國籍航空公司今年前三季營運狀況，長榮航空前三季稅後淨利達63.8餘元，攀登國籍航空獲利王，而星宇航空（2646）前三季虧損42.2億餘元，為國籍航空虧損最多的業者，星宇開航迄今不到三年，受疫情衝擊累積虧損破百億元，來到111.6億餘元，已超過其資本額的一半，民航局官員表示，會提醒星宇注意財務狀況，並辦理增資作業。

據民航局統計資料顯示，今年持續受疫情影響，前三季獲利的國籍航空公司除長榮航空（2618）外，華航（2610）有36.18餘億元的稅後淨利，立榮則是獲利1.96餘億元，其餘四家航空公司都是虧損狀態。

2020年1月開航的星宇航空，是這波疫情受衝擊最大的國籍航空公司，前兩年就因累積虧損金額超過資本額的一半，被民航局提醒要辦理增資，後來星宇順利完成增資作業，並依計畫掛牌興櫃市場，但疫情持續延燒，營運仍受衝擊，今年前三季星宇稅後淨損42.2億餘元，營運迄今共累積虧損多達111.6億餘元，已超過資本額181.1億餘元的一半。

民航局官員說，航空公司將財務資料送達民航局後，若財務狀況不佳或累積虧損超過資本額的一半，業者會自行提出改善和增資計畫，若沒有自提，民航局就會提醒其要注意並辦理增資，因昨日星宇才將資料送達，所以還要再確認星宇是否有自提增資計畫。

國內唯一一家低成本航空台灣虎航（6757），營運同樣受到疫情衝擊，今年前三季稅後淨損24.6億餘元；營運以國內航線為主的華信航空，今年前三季稅後淨損6億餘元；專營綠島、蘭嶼、七美、望安等偏遠離島航線的德安航空，雖然有政府補助，但仍不敵疫情影響，今年前三季稅後淨損1,893萬元。