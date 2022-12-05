工具機公會爭取2024年移師台北舉辦台灣國際工具機展

台灣工具機暨零組件公會今(5)日表態，將極力爭取2024年移師台北南港展覽館舉辦「台灣國際工具機展(TMTS)」。工會強調，希望共存共榮，共創讓台灣工具機站上世界的舞台。

台灣工具機暨零組件公會指出，公會成立迄今已15周年，自2010年起舉辦兩年一次的台灣國際工具機展 ，在2024年即將邁入第8屆，偶數年辦展已成為TMTS與全球買主共同的默契，TMTS的專業展覽形象也早已享譽全球。

過去在台中舉辦台灣國際工具機展，以臨時帳棚方式展出，展出環境相當克難。

目前，台中市政府斥資興建國際會展中心，第一期展館預計2025年才能啟用2,000多攤位，2024年台中依舊沒有符合需求的場地可以舉辦工具機展，即使能提早完工啟用，也無法滿足 5,000至6,000格攤位需求。

近日，工具機暨零組件公會已正式行文給外貿協會提出申請，計畫於2024年移師台北南港展覽館舉辦台灣國際工具機展。

工具機暨零組件公會表示，為了拓展工具機產業增加外銷實績，工具機公會、貿協、機械公會已於年初達成三方共識，往後單數年舉辦TIMTOS，雙數年舉辦TMTS，台灣每年都有舉辦國際性的工具機展覽，提供各國買主方便規劃來台的採購計畫。

台灣工具機產值位居全球第七位，出口值世界第五。在經過多次的轉型與技術升級，加上業者共同的努力下，在國際市場已占有一席之地。

工具機暨零組件公會強調，機械公會50多年來的辛勤努力，輔佐會員拓展外銷，服務產業的用心，功不可沒。與工具機暨零組件公會期盼提升整體產業價值的目標相同，是工具機產業不可或缺的合作夥伴。

為提升台灣在全球工具機產業影響力，工具機暨零組件公會在2021年工具機產業白皮書提出，力拚2030年工具機產值全球占比達 8%、出口金額全球占比10%的目標。

而在2022年發布「工具機產業因應減碳永續經營參考手冊」，協助公會會員提升產品附加價值外，並主動提供全球製造業者永續、綠能解決方案，為台灣工具機產業建構出永續創值智慧製造平台。

近期，工具機暨零組件公會與國際各工具機產業及製造公協會交流。日本工作機械工業會就表示，期盼未來在減碳議題上能有更緊密的合作。

另與德國工具機製造公會針對「通用機械技術介面(UMATI)」標準，推廣開放式平台通訊統一架構(OPC UA)在工具機等機械設備上的應用，承諾將與歐洲各國一起聯手推動。

對於TMTS展覽規劃，各國公協會均紛紛表示願互助合作、支持彼此展會平台，共同為全球製造產業服務，對於工具機暨零組件公會辦理的TMTS展樂觀其成，並表示願意組團台來參觀。

工具機暨零組件公會說，日本、德國皆為製造業大國，長期以來都有不同協會舉辦工具機展吸引各國買主，藉以提振國家整體經濟。有鑑於此，公會將更努力用心籌備2024年台灣國際工具機展在南港展覽館展出，攜手工具機暨零組件產業持續開拓商機，共創榮景。