樂客共享空間本月啟動 創造企業產業媒合交流平台

讓青創的企業家發展事業，「樂客共享空間」本月正式成立，樂客營銷執行長朱書嫺表示，樂客共享空間將舉辦會員交流日，最主要是讓使用樂客共享空間的創業夥伴們，可以一同聚會，增進彼此交流，創造合作的機會。

樂客共享空間內備有自助吧台，提供咖啡和茶水，免費讓客人飲用。 另外，全天候提供Wi-Fi，大、中、小型會議室免費提供投影設備。為讓會員平日用餐方便，也提供茶水間，內有冰箱、微波爐、電鍋、流理臺，方便會員加熱用餐及清洗餐具，讓使用者有家的感覺。

空間內還有50個迷你倉庫，朱書嫺強調，創造最佳價值給青創企業家，同時回饋社會，和成石建設活化資產回饋社會理念相通。

此次協辦的贊助單位為成石建設，負責人楊軒芝表示，成石與樂客的商模方式就是支持樂客理念，讓青創的企業家發展事業。

目前，石成建設已在集集買了800土地，將於明年4月前動工，預計興建11棟民宿(德富莊園二期)，運用11位新潮的設計師，帶動集集的地區發展，同時導入青創企業家自營品牌，帶動美學、知識、民生消費及建築產業合作。

目前，德富莊園一期有6棟包棟民宿，二期規劃以辦活動、輕珠寶、品酒，以及舉辦派對等為主。

朱書嫺說，青創企業家加入樂客後，除了現場租借空間以外，還可以獲得樂客協助的企業串連模式(類似小型商務平台生態，串連引薦)，媒合協助的本質是引薦產業相互合作，兩間公司一起營造更多的生意。