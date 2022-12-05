不動產協進會扛50年外交任務拓展 張麗莉：台灣建築軟實力讓全球看見

社團法人中華民國不動產協進會今（5）日舉行第16屆第3次會員大會暨50周年慶祝晚宴，現任第七屆不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉表示，不動產協進會由時任台北市建築商業同業公會理事長的大陸工程創辦人殷之浩先生在1972年1月號召同業先進創立，並在1974年申請加入「世界不動產聯盟（International Real Estate Federation，法文簡稱FIABCI）」，成立世界不動產聯盟臺灣分會。回顧當年時空背景，不動產協進會在國家外交艱峻時期，成功且有效地以第二軌外交方式協助拓展我國國際空間。

張麗莉指出，透過不動產協進會持續於世界不動產聯盟的深耕，今年世界不動產聯盟2022全球領袖高峰會將在高雄舉辦為期四年的論壇活動，希望能夠再次重現1986年台北世界年會及2013年台中世界年會的成功經驗，讓來自全球的外賓、透過今年邁入第50年的不動產協進會，讓全球建築業者同步看到臺灣傲人的建築軟實力成績。

張麗莉指出，在國際場合上，不動產協進會以臺灣分會的角色活耀於世界不動產聯盟中，協進會創會理事長殷之浩先生於1988年時榮膺世界不動產聯盟世界會長，成為繼1982年的日籍江戶會長之後，世界不動產聯盟第二位來自亞洲的世界會長。在國內，協進會與政府攜手合作，於第二任理事長章民強及第三任理事長莊南田任內協助催生公寓大廈管理條例，並籌辦全國不動產資訊中心。

張麗莉表示，不動產協進會目前最主要任務是國家卓越建設獎，另外也是產業界與政府溝通橋樑，像是最近政府與業界將推動的同層排水，或是國內刻不容緩的都更、危老議題也是任務之一。

不動產協進會自第四任理事長唐松章任內開辦國家卓越建設獎，在國內公私部門的踴躍支持下，國家卓越建設獎在本會第五任理事長黃南淵、第六任理事長林長勲，及現任理事長張麗莉任內參獎案件數量每年屢創新高，並在去年創下272件的新高。