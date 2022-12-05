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市場派反對逾14億資本支出案 泰山：八寶粥增一倍產能

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

老牌食品廠泰山公司（1218）上週五（2）日董事會通過兩大決議，包括處分持有的全家便利商店股票86%，以及更新產線及擴充產能所需，預估資本支出約14.48億元，只是市場派獨董杜英達對兩議案皆表示反對。

泰山今針對更新產線做出說明。此為中期投資計畫，因長銷品「泰山八寶粥」已邁入38年，未來希望能推廣至全世界，尤其罐頭不用加防腐劑就可以保鮮，期望傳統點心現代化，將計畫新增多一倍的產能。

泰山提到，本來八寶粥就有做外銷，主要鎖定各地的華人，但因市場很分散，不過八寶粥希望瞄準未來202年超高齡人口社會，因為粥品口感軟爛，適合攻老年化市場，舊產線可以規劃純素食品或是鹹食，都具有可能性。

泰山上週五董事會決議，為更新產線及擴充產能所需，預估資本支出案約14.48億元，但杜英達認為，應等明年度預算估計數字完成後，再做決策可能會更安全合法，表達反對意見；泰山表示，資本支出是長期策略投資，目前生產線已營運將近40年，早有更新計劃，經董事充分討論後決議通過本案。

泰山

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