海悅11月營收4.96億元、月增8％ 創今年單月新高

海悅（2348）今（5）日發布，11月營收4.96億元，月增8.37％、年減54.37％，創今年單月新高；今年前11月營收43.96億元，年減14.57％。

海悅表示，去年11月認列營建收入5.78億元，因此累計今年前11月營收較去年同期減少，但代銷收入與去年同期表現相當，較上月成長主要是遞延之部分新開建案陸續認列營收所致，目前全台在手代銷量逾3,000億元，明年轉投資開發案挹注添動能。

觀察國內房市，海悅認為，雖然總體經濟下滑，惟房市已見軟著陸，隨著選舉不確定因素排除，接待中心來客量回溫，以期房市回歸正常交易速量。

海悅表示，今年前11月全台銷售建案達43個，全台平均銷售率約6-8成，目前尚可銷售案量總銷金額逾760億元，其中桃竹地區平均銷售率78％最佳，顯見房市供需穩健，中南部則有16個銷售個案為營收新動能。

海悅指出，跨足中南部代銷市場耕耘有成，中南部代銷業績不僅是今年營收成長引擎之一，且掀起中南部代銷漣漪效應，推升中南部後續銷售個案量增長，總計全台後續進場包銷案達35個，合計總銷金額逾2,500億元，加上尚可銷售案量總銷金額逾760億元，累計全台在手代銷量逾3,000億元。

展望未來，海悅指出，明年起投資收益將逐步開花結果，每年將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，另，台北市舊市議會開發案預計於2026年啟動挹注，不動產轉投資收益開發案陸續進入收割期，以期堅固營運成長動能。在與建商策略聯盟及長期穩定收益等三大營運策略並進下，隨著景氣復甦與剛性需求支撐，中長期營運穩健。