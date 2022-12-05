海悅11月營收4.96億元、月增8％ 創今年單月新高
海悅（2348）今（5）日發布，11月營收4.96億元，月增8.37％、年減54.37％，創今年單月新高；今年前11月營收43.96億元，年減14.57％。
海悅表示，去年11月認列營建收入5.78億元，因此累計今年前11月營收較去年同期減少，但代銷收入與去年同期表現相當，較上月成長主要是遞延之部分新開建案陸續認列營收所致，目前全台在手代銷量逾3,000億元，明年轉投資開發案挹注添動能。
觀察國內房市，海悅認為，雖然總體經濟下滑，惟房市已見軟著陸，隨著選舉不確定因素排除，接待中心來客量回溫，以期房市回歸正常交易速量。
海悅表示，今年前11月全台銷售建案達43個，全台平均銷售率約6-8成，目前尚可銷售案量總銷金額逾760億元，其中桃竹地區平均銷售率78％最佳，顯見房市供需穩健，中南部則有16個銷售個案為營收新動能。
海悅指出，跨足中南部代銷市場耕耘有成，中南部代銷業績不僅是今年營收成長引擎之一，且掀起中南部代銷漣漪效應，推升中南部後續銷售個案量增長，總計全台後續進場包銷案達35個，合計總銷金額逾2,500億元，加上尚可銷售案量總銷金額逾760億元，累計全台在手代銷量逾3,000億元。
展望未來，海悅指出，明年起投資收益將逐步開花結果，每年將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，另，台北市舊市議會開發案預計於2026年啟動挹注，不動產轉投資收益開發案陸續進入收割期，以期堅固營運成長動能。在與建商策略聯盟及長期穩定收益等三大營運策略並進下，隨著景氣復甦與剛性需求支撐，中長期營運穩健。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言