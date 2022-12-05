台基盟生技：打造國民價格的普及檢測

台基盟生技行銷總監陳詩蕙博士表示，2000年時基因定序要價達1,000萬元，需費時2-3年時間。隨著技術進步及超級電腦的助攻，如今已能縮短到一個月內、10萬元以下。台基盟生技期望透過引進最先進的設備，於2023年將基因定序的價格降至5-6萬元，並朝向3萬元有找的普及化目標邁進。

陳詩蕙今（5）日應新竹科學園區管理局邀請，在記者會中表示，為加速人類全基因體定序（WGS）應用，台基盟生技擴大投資，領先全台，在原來已是台灣定序量能最大的基礎上，率先引進illumina最新上市的全球最高速基因定序儀Novaseq X Plus，預計明年初在台基盟竹北生醫園區工業級定序實驗室裝機完成，並開始為台灣客戶服務。

屆時將以國民價格提供台灣客戶全基因體定序服務，普及化台灣全民基因定序，並創新結合基因和健康大數據，以人工智能引擎和機器學習的演算法精確解讀基因健康，迎接精準健康和預防醫學時代來臨。

陳詩蕙指出，今年9月底，全球定序儀龍頭illumina宣布全球最高通量基因定序儀 Novaseq X Plus上市，台基盟生技執行長黃昭熹受邀參加illumina公司在聖地牙哥舉辦的Illumina Genomics Forum，與全球基因界領先的產官學研先進，在美國前總統歐巴馬和微軟創辦人比爾蓋茲跨時代的演說中，一起見證全球最高速基因定序儀Novaseq X Plus上市，全民定序新時代將使精準醫療普及化時間提早到來。

Illumina Novaseq X Plus每年可以定序超過2萬個人類全基因體，單次運行產生的數據量是8Tb，是原先機種（Novaseq 6000）單次產能的2.5倍以上，每次運行速度也較原先機種提速至二倍速度，單次運行可定序128個人類全基因體。台基盟生技在竹北生醫園區工業級定序實驗室已經有Illumina Novaseq 6000和長片段定序龍頭Pacific Biosciences的Sequel IIe兩種機台，加上這次領先全台添購的Novaseq X Plus，台基盟生技將是全台灣唯一擁有三大基因定序平台的基因定序公司，讓台灣客戶以國民價格享用與世界領先且同步的基因定序服務，台灣樣品將不需要再外送國外定序。

台基盟生技是以基因體定序和數據驅動為核心的疾病解決方案公司，響應行政院「5+2」產業政策，由國家衛生研究院亞太生醫矽谷精準醫療旗艦計畫輔導成立台基盟生技（TGIA inc），2021年底獲准進駐新竹科學生醫園區，並在今年6月在竹北生醫園區建置完成世界級的工業級基因定序實驗室。今年9月，台基盟生技獲得經濟部中小企業處2022破殼而出企業—新創企業獎。