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聯邦快遞獲頒北市職場性平認證 打造性別友善職場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞榮獲台北市職場性別平等認證銀質獎，在台女性同仁比例達四成，打破物流產業多為男性主導的刻板印象。聯邦快遞提供
聯邦快遞榮獲台北市職場性別平等認證銀質獎，在台女性同仁比例達四成，打破物流產業多為男性主導的刻板印象。聯邦快遞提供

聯邦快遞集團旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞榮獲111年度台北市職場性別平等認證銀質獎肯定。台北市政府勞動局於109年度推出全國首創、亞洲第一個「職場性別平等認證」，並以八項推動性別平等之相關機制及決策指標作為評鑑標準。

聯邦快遞致力於推動多元、平等、包容（DEI）的企業文化，積極打造能包容多元經驗與觀點的職場環境，以及讓每位團隊夥伴有歸屬感的性別平權工作場所 ; 聯邦快遞台灣女性同仁比例達四成，近三年更呈現上升趨勢，打破大眾對物流產業多為男性主導的性別刻板印象。

聯邦快遞以積極措施促進女性享有平等參與及資源取得的機會，以期最終達到實質性別平等。針對懷孕同仁更提供友善孕育假期、哺(集)乳室設備、並訂定「母性健康保護計畫」，與勞工健康服務護理人員一同照顧個別員工的狀況與需求 ; 並提供家庭新生兒慶賀禮品，在育嬰假期間同仁跟其眷屬也能持續享有公司團保福利和生育津貼等友善措施，成為同仁堅強的後盾。此外，聯邦快遞更定期舉辧國際婦女節、國際男人節、及LGBTQ+日等相關活動，培養同仁尊重多元性別。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞一直秉持以人為本的管理哲學，對我們來說，人才是企業穩定成長的關鍵。而尊重多元，並實踐性別平權更是我們認為正確且必須做到的事情。聯邦快遞感謝臺北市政府的認可，並期許更多企業未來能夠推動及促進性別平等，共建美好未來。」

聯邦快遞將多元、平等、包容（DEI）文化價值觀作為企業經營運作重要的核心基礎。除了內部的員工培力，聯邦快遞從1992年開始就與多個平權組織共同推動「供應商多元化計畫（Supplier Diversity Program）」，確保與不同族群所經營的企業於公平基礎上合作，並在2021財年花費了54億美元與婦女及少數族裔所擁有的公司合作。此外，聯邦快遞也連續多年被《財富》雜誌評選為「世界最佳工作場所」之一，致力於創造更理想的工作環境。

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