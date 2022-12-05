豐興鋼筋連兩周開漲盤 漲價400元

反映國際廢鋼上漲，條鋼大廠豐興（2015）今（5）日以漲盤開出新盤價，包括鋼筋和廢鋼收購價各調漲每公噸400、300元，為第二周漲價，預期將刺激下游買盤進一步出籠，有利營運增溫，包括東鋼（2006）、海光（2038）和威致（2028）等也受惠。

豐興表示，國際廢鋼冬季效益發酵，包括美國、歐洲廢鋼等地貨源減少，以致影響到對外供應數量，加上土耳其廠家放量採購，使得國際廢鋼持續維持漲勢。

以上周廢鋼行情變化來看，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼由每公噸350美元上漲至360美元，漲價10美元；美國貨櫃廢鋼由每公噸330美元上漲至345美元，漲價15美元；澳洲鐵礦砂由每公噸99.5美元上漲至106.85美元。

因應原料漲勢，該公司今日宣布鋼筋上漲每公噸400元，牌價由每公噸1.94萬元調升至1.98萬元，在此同時，廢鋼收購價也由每公噸1,04萬元漲至1.07萬元。另外，型鋼維持平盤，牌價為每公噸2.63萬元。豐興今日以平盤收67.6元。

據了解，豐興此次鋼筋和廢鋼收購價連兩周調漲後，帶動鋼筋流通行情上揚至每公噸1.91萬至1.93萬元，將激勵下游提貨意願。

市場人士並認為，包括工地直接用戶和盤商先前一波回補庫存後，近期在手存貨普遍順利去化中，在台商回流建廠利基下，未來隨著買氣增溫，鋼筋行情應可望站穩，並有可能再度上攻。

尤其是觀察美國貨櫃廢鋼貨源仍不充裕，加上其他亞太地區需求增強，原料行情有望進一步墊高，對於條鋼後市勢必產生推波助瀾效應。