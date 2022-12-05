快訊

南市警界人事地震！88槍槍擊案引議 學甲分局長遭拔官

傳賴清德表態參選民進黨主席 親賴立委曝他內心盤算

泰山放大絕 棄「最強金雞母」全家持股誰接？市場點名可能是它

豐興鋼筋連兩周開漲盤 漲價400元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

反映國際廢鋼上漲，條鋼大廠豐興（2015）今（5）日以漲盤開出新盤價，包括鋼筋和廢鋼收購價各調漲每公噸400、300元，為第二周漲價，預期將刺激下游買盤進一步出籠，有利營運增溫，包括東鋼（2006）、海光（2038）和威致（2028）等也受惠。

豐興表示，國際廢鋼冬季效益發酵，包括美國、歐洲廢鋼等地貨源減少，以致影響到對外供應數量，加上土耳其廠家放量採購，使得國際廢鋼持續維持漲勢。

以上周廢鋼行情變化來看，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼由每公噸350美元上漲至360美元，漲價10美元；美國貨櫃廢鋼由每公噸330美元上漲至345美元，漲價15美元；澳洲鐵礦砂由每公噸99.5美元上漲至106.85美元。

因應原料漲勢，該公司今日宣布鋼筋上漲每公噸400元，牌價由每公噸1.94萬元調升至1.98萬元，在此同時，廢鋼收購價也由每公噸1,04萬元漲至1.07萬元。另外，型鋼維持平盤，牌價為每公噸2.63萬元。豐興今日以平盤收67.6元。

據了解，豐興此次鋼筋和廢鋼收購價連兩周調漲後，帶動鋼筋流通行情上揚至每公噸1.91萬至1.93萬元，將激勵下游提貨意願。

市場人士並認為，包括工地直接用戶和盤商先前一波回補庫存後，近期在手存貨普遍順利去化中，在台商回流建廠利基下，未來隨著買氣增溫，鋼筋行情應可望站穩，並有可能再度上攻。

尤其是觀察美國貨櫃廢鋼貨源仍不充裕，加上其他亞太地區需求增強，原料行情有望進一步墊高，對於條鋼後市勢必產生推波助瀾效應。

美國 豐興

延伸閱讀

六周首見 豐興鋼筋開漲盤

豐興本周盤價 調漲廢鋼及鋼筋基價每噸200元

她帶閨密去相親對象家吃飯遇封區 3女1男同居神展開

「龍潭怪怪屋」33年還沒蓋完 民眾路過驚呆：又長高了！

相關新聞

49億！彰化總價最高土地交易出現 買主是台中允將建設

經營12年的彰化市永安夜市，今年4月時張貼公告暫停營業2到3個月，不過經查這塊位處彰化市精華地區、總面積逾1.6萬坪的土...

亞帝昇生物科技開發精密醫療設備 獲國家新創獎肯定

亞帝昇生物科技跨足精密醫療設備領域多年之後，如今成果顯現，經長期開發的「3D靜脈定位儀」，獲台灣生技醫療領域最高榮譽的第...

聯亞生技新冠疫苗臨床三期達標 將向英、澳申請許可

聯亞生技今（5）日宣布，董事長王長怡團隊催生的UB-612新冠疫苗，在接受流行病預防創新聯盟（Coalition for...

陶朱隱園驚人庭園曝 造瀑挖溪養1米長錦鯉

打造已逾十年的「陶朱隱園」，持續優化公設，最新進度是，先前開挖的庭院小溪，將於農曆年前完工，完工後將放養小魚小蝦、復育螢...

布局軍用供應鏈 八貫11月營收2.5億元攀峰

八貫企業公告2022年11月營收為新台幣2.5億元，創單月歷史新高，較上月與去年同期增長29.2%與35.8%，累計1~...

航太產業進駐 高雄仁武區工業用地漲幅直升機式躍升

生產石化原料的高雄仁武區近年因交通及產業轉型逐漸變貌，人口數也逼近10萬大關，不動產界人士觀察發現，近5年仁武區工業用地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。