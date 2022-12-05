上緯投控可回收熱固材料 獲國家新創獎

上緯投控（3708）今年年初發表之創新產品—可回收熱固材料「EzCiclo易可收」/「CleaVER可立解」，今年獲得SAMPE所頒發「2022年度材料類SAMPE中國創新獎」，以及生策會所頒發「第十九屆國家新創獎-企業新創獎」等多個獎項，創新實力備受肯定。

上緯表示，EzCiclo技術可應用的產業廣泛，不僅可用於傳統環氧複合材料的應用領域，也可運用在運動休閒等產業，並積極投入後端回收材料之再利用技術，目標為達成產業內的閉環應用，目前上緯已建成一座可回收試驗線，未來將持續擴增應用範圍。

上緯指出，甫推出的「EzCiclo易可收」、「CleaVER可立解」可回收熱固材料，製造商不需要改變原來製程，即可運用EzCiclo樹脂制成可回收複合材材，搭配CleaVER降解液，可將複合材料廢棄部件進行降解，將纖維和樹脂完全分離，可重覆再利用，達成全回收。

上緯用創新的化學方式改變了回收規則，是將資源效率可持續性目標付諸實踐的創舉，整個過程最大程度地減少了原材料的消耗，增加了材料重複利用和再循環的可能性，為事業廢棄物找到一條可回收再利用的解決方案，建立以往認為不可能實現的熱固材料循環產業商業模式及其產業價值鏈。

EzCiclo技術可應用的產業廣泛，傳統環氧複合材料的應用領域，例如：風電葉片、印刷電路板、運動休閒及汽車產業等都可以適用。在風電應用上，上緯目前正在和國際知名整機廠西門子歌美颯進行可回收風機葉片認證；在運動休閒產業，也和知名碳纖維自行車廠航翊合作打造全球第一台100%可全回收之碳纖維複材自行車。並積極投入後端回收材料之再利用技術，目標為達成產業內的閉環應用，目前上緯已建成一座可回收試驗線。

「EzCiclo易可收」、「CleaVER可立解」今年獲獎連連，其中「SAMPE中國複材創新獎」旨在貫徹創新驅動發展戰略、鼓勵先進複材行業的技術創新、搭建複材行業與上下游設計和應用單位的對接平台、引導具有產業化前景的複材創新技術進行成果轉化。此次獲獎，亦展示了上緯在複合材料領域的創新能力和製造實力。

作為國際知名的學術性組織，SAMPE中國創新獎共設立「創新設計」、「創新材料」、「創新製造」、「創新應用」四個獎項，面向全球徵集創新性的產品及解決方案，表彰其中為先進複材領域創新發展和科技進步方面做出傑出貢獻的機構和個人。