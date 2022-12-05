快訊

邊境漸鬆綁…明年1月1日起 無健保非本國籍者確診新冠肺炎要自費

本土現零星BQ.1、BA.2.75病例 羅一鈞：BA.5仍主流

直播／所有縣市未超過2千例！本土增10,209例 相隔222天新低

軍用供應鏈發威 八貫11月營收2.5億元創歷史新高

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

專業熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品大廠八貫（1342），今（5）日公告2022年11月營收為2.5億元，創單月歷史新高，月增29.2%、年增35.8%，累計1-11月營收23.5億元，年增率28.2%，為同期歷史新高。八貫指出，預期12月出貨可保持同11月水準，今年營收可望創高，展望未來，目前明年第1季訂單、產能皆已滿載。

八貫布局軍用供應鏈，9月接獲全球防彈裝備供應大廠，德國客戶規模百萬碼防彈背心外罩訂單，於第4季開始陸續出貨，推升11月工業產品線較去年同期成長逾2倍，且受益目前訂單滿載，戶外與航太救生產品線出貨動能高檔，業績皆較去年同期增長逾3成下，推升11月營收2.5億元攀峰，月增29.2%、年增35.8%雙升。

八貫表示，12月預期出貨可保持同11月份水準，今年全年營收將再創新記錄。明年第1季訂單及產能皆為滿載，內部將協調安排增加產線班別，來因應客戶新增之需求，以利為2023營收增添柴火。

公司憑藉研發與產品競爭優勢，取得規模百萬碼防彈背心外罩訂單，自今年第4季開始陸續出貨，維持六個季度，至2024年第1季，另針對防彈背心高強硬度與輕量化需求，同步進行克維拉纖維的添加塗層送樣，如可於明年通過認證並安排出貨，將成為公司營收新的成長動能之一。

隨著全球邊境管制逐步鬆綁，航太產業需求彈升，八貫航太救生產品線，11月業績年增率達36.9%，累計1-11月更大幅成長6成，整體而言，今年受惠醫療與航太訂單的穩定出貨，加上戶外產品需求穩健，公司累計1-11營收已突破至23.5億元，亦創歷史同期新高，年增率28.2%，隨著工業產品線，防彈背心外罩出貨挹注，將持續優化產品結構，以高毛利產品訂單帶動獲利持續成長。

營收 航太

延伸閱讀

布局軍用供應鏈 八貫11月營收2.5億元攀峰

疫情影響 陸11月電商物流指數跌

鴻海威州廠 伺服器產能滿載

無人機國家隊將遴選第一種子 漢翔、經緯、雷虎搶進

相關新聞

聯亞生技新冠疫苗臨床三期達標 將向英、澳申請許可

聯亞生技今（5）日宣布，董事長王長怡團隊催生的UB-612新冠疫苗，在接受流行病預防創新聯盟（Coalition for...

陶朱隱園驚人庭園曝 造瀑挖溪養1米長錦鯉

打造已逾十年的「陶朱隱園」，持續優化公設，最新進度是，先前開挖的庭院小溪，將於農曆年前完工，完工後將放養小魚小蝦、復育螢...

49億！彰化總價最高土地交易出現 買主是台中允將建設

經營12年的彰化市永安夜市，今年4月時張貼公告暫停營業2到3個月，不過經查這塊位處彰化市精華地區、總面積逾1.6萬坪的土...

亞帝昇生物科技開發精密醫療設備 獲國家新創獎肯定

亞帝昇生物科技跨足精密醫療設備領域多年之後，如今成果顯現，經長期開發的「3D靜脈定位儀」，獲台灣生技醫療領域最高榮譽的第...

布局軍用供應鏈 八貫11月營收2.5億元攀峰

八貫企業公告2022年11月營收為新台幣2.5億元，創單月歷史新高，較上月與去年同期增長29.2%與35.8%，累計1~...

航太產業進駐 高雄仁武區工業用地漲幅直升機式躍升

生產石化原料的高雄仁武區近年因交通及產業轉型逐漸變貌，人口數也逼近10萬大關，不動產界人士觀察發現，近5年仁武區工業用地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。