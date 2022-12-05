軍用供應鏈發威 八貫11月營收2.5億元創歷史新高

專業熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品大廠八貫（1342），今（5）日公告2022年11月營收為2.5億元，創單月歷史新高，月增29.2%、年增35.8%，累計1-11月營收23.5億元，年增率28.2%，為同期歷史新高。八貫指出，預期12月出貨可保持同11月水準，今年營收可望創高，展望未來，目前明年第1季訂單、產能皆已滿載。

八貫布局軍用供應鏈，9月接獲全球防彈裝備供應大廠，德國客戶規模百萬碼防彈背心外罩訂單，於第4季開始陸續出貨，推升11月工業產品線較去年同期成長逾2倍，且受益目前訂單滿載，戶外與航太救生產品線出貨動能高檔，業績皆較去年同期增長逾3成下，推升11月營收2.5億元攀峰，月增29.2%、年增35.8%雙升。

八貫表示，12月預期出貨可保持同11月份水準，今年全年營收將再創新記錄。明年第1季訂單及產能皆為滿載，內部將協調安排增加產線班別，來因應客戶新增之需求，以利為2023營收增添柴火。

公司憑藉研發與產品競爭優勢，取得規模百萬碼防彈背心外罩訂單，自今年第4季開始陸續出貨，維持六個季度，至2024年第1季，另針對防彈背心高強硬度與輕量化需求，同步進行克維拉纖維的添加塗層送樣，如可於明年通過認證並安排出貨，將成為公司營收新的成長動能之一。

隨著全球邊境管制逐步鬆綁，航太產業需求彈升，八貫航太救生產品線，11月業績年增率達36.9%，累計1-11月更大幅成長6成，整體而言，今年受惠醫療與航太訂單的穩定出貨，加上戶外產品需求穩健，公司累計1-11營收已突破至23.5億元，亦創歷史同期新高，年增率28.2%，隨著工業產品線，防彈背心外罩出貨挹注，將持續優化產品結構，以高毛利產品訂單帶動獲利持續成長。