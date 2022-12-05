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49億！彰化總價最高土地交易出現 買主是台中允將建設

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
該筆土地位處彰化市中心，距離彰化車站商圈頗近。記者宋健生/攝影
該筆土地位處彰化市中心，距離彰化車站商圈頗近。記者宋健生/攝影

經營12年的彰化市永安夜市，今年4月時張貼公告暫停營業2到3個月，不過經查這塊位處彰化市精華地區、總面積逾1.6萬坪的土地，分7筆交易以總價49.68億元，已出售給台中知名建商允將建設。

允將建設董事長張志豪今（5）日證實這筆交易，他表示，由於這塊土地還須辦理變更，因此短期尚無推案計畫，但未來仍會以住宅為主，不排除朝結合商場的複合式方向開發。

經查，這塊總計1萬6,025坪、2塊地號土地，共分為7筆交易，總價合計49.68億元，交易時間跨越去年底至今年，其中一筆總價達23.49億元，也登上彰化市實價登錄史上總價最高的土地交易，備受矚目。

據了解，這塊彰化市西勢子段過溝子小段的土地，地目為乙種工業用地，即已歇業的原永安夜市土地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該筆土地位處彰化市中心，距離彰化車站商圈頗近，地段條件突出，且近年彰化正推動鐵路高架化，不僅可縫合鐵路兩側的市區，也可改善市容，因此吸引建商卡位購地。

另一方面，彰化市精華區現今的新案行情，已朝「坐3望4」方向邁進，預估該地未來推案，挑戰4字頭的機會不小。

業界指出，該土地地目前雖為乙種工業用地，但過去曾被劃為都市更新地區，也有業者整合送案過，由於現今土地產權已趨於單純化，未來將有利於土地變更及加速開發。

允將建設斥資49.68億元購入彰化市原永安夜市1.6萬餘坪土地。記者宋健生/攝影
允將建設斥資49.68億元購入彰化市原永安夜市1.6萬餘坪土地。記者宋健生/攝影

建商 夜市 彰化

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