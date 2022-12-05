聯亞生技新冠疫苗臨床三期達標 將向英、澳申請許可

聯亞生技今（5）日宣布，董事長王長怡團隊催生的UB-612新冠疫苗，在接受流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）贊助，並由Vaxxinity執行美國FDA多國多中心臨床三期試驗，9月底已完成收案，12月2日發布「樞紐試驗」，以不劣性的試驗達成各項指標，進入新藥研發過程中的最後一哩路。

UB-612預計在明年上半年向英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）和澳洲治療產品管理局（TGA）提交有條件/臨時批准營銷申請許可，目標列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）。

聯亞生技表示，此三期臨床試驗，旨在UB-612以異源混打追加劑（heterologous booster）之形式，比較當今已通過WHO核准市售流通最廣用的三類疫苗（全球已達35億人口接種）的同源追加劑（homologous booster），以主要和關鍵的次要免疫原性終點（immunogenicity endpoints）評比，成功達標：UB-612與mRNA（輝瑞-BioNTech的BNT162b2）、腺病毒載體（阿斯利康AZ的ChAdOx1- S）、滅活病毒（國藥BIBP）疫苗相比，針對 Wuhan（原始武漢株）和Omicron BA.5變體病毒產生更優異的中和抗體滴度和血清轉化率。

此外，UB-612也呈現相當好的安全及耐受性，總試驗將於2023年下半年結束，並提供有關T細胞免疫力和免疫反應持久性等更多長期數據。此結論顯示，UB-612將是在新冠疫情流感化後，為廣大已接種各類疫苗的人口提供一絕佳的疫苗選擇。

聯亞生技強調，UB-612新冠疫苗，是王長怡及彭文君所發明，以多重表位之設計理念，加上精準設計之概念。以 S1-RBD-sFc為B細胞抗原，輔以T細胞免疫有效增強整體免疫力。在台灣由聯亞生技執行的3,875人擴大臨床二期試驗及1,378人追加劑延伸試驗，已證明UB-612疫苗具備良好的免疫原性及安全性，且具備獨特的T細胞免疫效能、中和抗體持續性長久、具強烈免疫記憶性、可對抗各種新冠變異病毒之廣效特性。此次臨床三期試驗證明UB-612追加劑可快速加強產生對抗原始病毒與Omicron等變異株之高效價抗體，將可提高對抗新冠病毒變異株之混打接種策略之彈性。

聯亞生技表示，UB-612為次單位疫苗，為最安全之疫苗設計，可提高年長者及青少年之接種意願，有助於疫情控制。UB-612在國際臨床三期達標之際，在台灣也正在執行對抗Omicron等變異株保護力之研究。綜合科學研究數據分析，將有利於提出EUA/EUL及正式BLA之申請；此外，UB-612高免疫記憶效應可降低疫苗施打頻率，加上可大規模量產且方便儲存之條件，特別適合普及於中低收入國家。未來將有機會納入COVAX候選疫苗庫名單中，供應全球防疫戰略需求。

聯亞生技說明，全球新冠疫苗施打率第一劑基礎針達64.7%、第二劑基礎針達58.2%、追加劑(第三劑) 達21.7%。但低收入國家僅14.8%的人接受過一劑疫苗，施打率遠不及全球平均。加上新冠病毒快速變異與肆虐，目前其他類型疫苗恐因抗體效價半衰期短，需持續施打以造成免疫疲乏而失效。在各國紛紛開啟國門之際，UB-612為最佳利器，用以防範未來不斷變異病毒導致疫情失控的隱憂，並可透過具高度T細胞免疫性的UB-612降低長新冠後遺症。