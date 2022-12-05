短短1年...新北預售屋價格吿別2字頭 僅剩5區有親民價

房市持續價量背離，新北預售2字頭已成絕響，台灣房屋集團統計實價登錄資料，去年第3季新北市預售屋平均成交單價，2字頭內的有鶯歌、八里、淡水和三芝等4個行政區，去年平均成交單價為22~27.6萬元，今年第3季已全面上3字頭，其中以八里區漲幅37.7%最高。

今年Q3新北市平均預售屋房價在3字頭的區域，包括三峽、鶯歌、八里、淡水和三芝區等5區，其中均價最高的是三峽區36.9萬元，其次為鶯歌區34.3萬元；而這5區當中，除了三峽之外，其餘4區的預售屋均價，都在一年之間「由2奔3」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北預售屋房價最低的三區，為八里、淡水和三芝區，三區皆屬新北相對外圍的區段，依傍北海岸、交通遠、海風大，導致房價長期扁平，其中淡水還曾因推案量大入住率低，曾被稱為鬼城。

不過近年淡水受惠於淡海輕軌舒緩交通，淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，逐漸「媳婦熬成婆」，今年Q3預售交易量僅次於新莊，厚實買氣也帶動房價上揚。

此外，八里輕軌也可望在淡海輕軌二期後動工，帶動市場能見度，加上長期低單價優勢，今年交易的物件逐漸從小宅市場，轉為三房或河岸景觀宅，吸引一些家庭型、退休族進駐，因此平均單價、總價年增都近4成左右。

至於三芝的預售交易量雖多，但其實都是來自於單一個案的養生度假宅銷售，區域整體的房市交易並不熱絡，也非建商主力推案區，因此消費者的選擇相當侷限。

台灣房屋三峽北大大學加盟店店東陳麗昭指出，三峽及鶯歌受惠於捷運三鶯線，該線預計將在2023年底完工通車，再加上三峽站將興建共構大樓，設置商場及公益設施，也帶動捷運站點周邊房價水漲船高，未來三鶯地區通勤至台北市可縮短至少20分鐘，大幅改善三鶯地區的交通與生活機能，且往後規劃再銜接八德路段的延伸線，將從頂埔站一路串連三峽、鶯歌及桃園八德市區，使三鶯地位大躍進。

陳麗昭說，目前三峽的預售案中，3字頭房價僅出現在外圍區段，且個案價格表現視地段不同而有所差異，位在北大特區的「北大富御」，高樓層甚至已經出現５字頭行情。