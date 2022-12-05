快訊

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

有出國計畫役男注意！軍聞社發布役政訊息：93年次男子明年1月1日起成為役男

陸軍國造無人機曝光 偵蒐快狠準 4周練出合格操作手

短短1年...新北預售屋價格吿別2字頭 僅剩5區有親民價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房市持續價量背離，新北預售2字頭已成絕響，台灣房屋集團統計實價登錄資料，去年第3季新北市預售屋平均成交單價，2字頭內的有鶯歌、八里、淡水和三芝等4個行政區，去年平均成交單價為22~27.6萬元，今年第3季已全面上3字頭，其中以八里區漲幅37.7%最高。

今年Q3新北市平均預售屋房價在3字頭的區域，包括三峽、鶯歌、八里、淡水和三芝區等5區，其中均價最高的是三峽區36.9萬元，其次為鶯歌區34.3萬元；而這5區當中，除了三峽之外，其餘4區的預售屋均價，都在一年之間「由2奔3」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北預售屋房價最低的三區，為八里、淡水和三芝區，三區皆屬新北相對外圍的區段，依傍北海岸、交通遠、海風大，導致房價長期扁平，其中淡水還曾因推案量大入住率低，曾被稱為鬼城。

不過近年淡水受惠於淡海輕軌舒緩交通，淡江大橋動工，生活機能和交通建設陸續到位，逐漸「媳婦熬成婆」，今年Q3預售交易量僅次於新莊，厚實買氣也帶動房價上揚。

此外，八里輕軌也可望在淡海輕軌二期後動工，帶動市場能見度，加上長期低單價優勢，今年交易的物件逐漸從小宅市場，轉為三房或河岸景觀宅，吸引一些家庭型、退休族進駐，因此平均單價、總價年增都近4成左右。

至於三芝的預售交易量雖多，但其實都是來自於單一個案的養生度假宅銷售，區域整體的房市交易並不熱絡，也非建商主力推案區，因此消費者的選擇相當侷限。

台灣房屋三峽北大大學加盟店店東陳麗昭指出，三峽及鶯歌受惠於捷運三鶯線，該線預計將在2023年底完工通車，再加上三峽站將興建共構大樓，設置商場及公益設施，也帶動捷運站點周邊房價水漲船高，未來三鶯地區通勤至台北市可縮短至少20分鐘，大幅改善三鶯地區的交通與生活機能，且往後規劃再銜接八德路段的延伸線，將從頂埔站一路串連三峽、鶯歌及桃園八德市區，使三鶯地位大躍進。

陳麗昭說，目前三峽的預售案中，3字頭房價僅出現在外圍區段，且個案價格表現視地段不同而有所差異，位在北大特區的「北大富御」，高樓層甚至已經出現５字頭行情。

第一建經研究中心副理張菱育分析，通常預售屋要準備辦房貸時，建商會以整批建案來向銀行辦理貸款，成數通常會比住戶自行申貸還要好，不過若住戶個人的信用良好，也有機會跟銀行爭取更高的貸款條件；但也要留意，央行近一波打炒房，取消特定地區第二戶的寬限期、貸款第三戶以上成數僅4成，所以購買預售屋的多屋族，交屋時須留意自身的資產狀況，檢視自備款是否充足，首購、自住族則不受影響。

八里景觀宅交易熱，帶動房價上揚。圖／台灣房屋提供
八里景觀宅交易熱，帶動房價上揚。圖／台灣房屋提供

預售屋 房價 八里

延伸閱讀

新北6080人參加聯合盃區賽 210人晉級全國賽

新北市府小內閣變動？ 侯友宜：微調後會公布

獲表揚新北文化獎 孫翠鳳：人生第一座文化獎座 意義非凡

影／三峽李山神宮香油錢遭竊 兄弟檔竊賊落網錢已花光

相關新聞

告別2字頭！新北4區預售屋價格一年「由二奔三」

台灣房屋集團統計實價資料，2021年Q3新北市還有鶯歌、八里、淡水和三芝等4個行政區，預售屋平均成交單價在2字頭以內，僅...

航太產業進駐 高雄仁武區工業用地漲幅直升機式躍升

生產石化原料的高雄仁武區近年因交通及產業轉型逐漸變貌，人口數也逼近10萬大關，不動產界人士觀察發現，近5年仁武區工業用地...

莫德納、微軟 來台揪伴攻生醫

生策會一年一度舉辦的國家新創獎平台，已成功吸引國際大廠尋求合作，包括微軟、莫德納等國際科技、生醫大廠均表明將與台灣攜手，...

國家新創獎四家公司 決選出線

生策會連續舉辦19屆的國家新創獎，經過決選有四家Scale Up（成長）公司，包括智齡科技、精能醫學、睛航生醫及奇翼醫電...

縣市幸福指數 明天揭曉

經濟日報與南山人壽共同舉辦的「2022縣市幸福指數大調查」，將於明（6）日舉行發布記者會，同時將公布「地方政府施政滿意度...

明年經濟 一字預測／陳正輝選「欣」 曾子章挑「撐」

經濟日報舉辦2023經濟關鍵字大預測票選活動，王品集團董事長陳正輝選「欣」，欣興董事長曾子章選「撐」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。