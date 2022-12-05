航太產業進駐 高雄仁武區工業用地漲幅直升機式躍升

生產石化原料的高雄仁武區近年因交通及產業轉型逐漸變貌，人口數也逼近10萬大關，不動產界人士觀察發現，近5年仁武區工業用地成交價從14萬到16萬至今年11月已漲到20萬到23萬，漲幅約5成，幾近直升機式的躍升。

天威商用不動產陳家樺表示，仁武區早年是綠油油農地，石化業進駐後由農轉工首度轉型，天際線的樣貌及空氣氣味都轉變。2018年起又因規畫航太及半導體產業進駐，從傳產工業轉為科技業，如今這個舊高雄市的邊陲地帶變成人口成長最具爆發力的城鎮之一。

天威商仲企研經理張浩人分析，過去南部為重工業、北部為高科技業的現象，在疫情爆發這幾年產生某種程度制衡。南部工業實力堅韌，海空港交通建設完善，在政府大南方計畫扶植下，以護國神山台積電為首的科技產業鏈系統性南遷，造就S廊帶科技氛圍，百億資金也陸續挹注仁武。

再則城市快速轉型的過程，科技產業買地建廠、營運時間幾乎不能等，國內土地最大供應者台糖即扮演重要角色。仁武區水管路口一塊面積55公頃的台糖農地搭配周邊土地協議出售，透過區段徵收方式畫為達74公頃的「仁產產業園區」收納特定高科技業，估可創造6300個工作機會、年產值達240億。

他說，北高地區近年有多家科技產業逆勢崛起，像航太巨擘之一的駐龍精密、科力航太都是，有業者甚至是法國空中巴士等國際航太大廠的主要供應商，因此仁武產業園區成為地科技大廠快速擴廠的首選。

仁武產業園區在交通上也得天獨厚，國1外，新增台39線迅速串聯南科與楠科，仁武水管路左接楠梓產業園區，右接仁武產業園區，國7今年9月通過環評，仁武系統交流道未來可銜接國7通往小港區，擴增海空港聯外功能，以致近期仁武產業園區一塊約9400坪丁種建築用地，每坪開價已到28萬到30萬。

天威商仲執行長林治域說，2023年不論升息或通膨都可能達高峰，加上全球景氣趨緩，多家商仲業者對經濟展望多傾向保守。不過工業地在企業擴廠及自用需求支撐下，表現相對穩健，仍是商用不動產市場當紅炸子雞。