告別2字頭！新北4區預售屋價格一年「由二奔三」

台灣房屋集團統計實價資料，2021年Q3新北市還有鶯歌、八里、淡水和三芝等4個行政區，預售屋平均成交單價在2字頭以內，僅時隔一年，今年Q3連平均單價最低的八里，也要30.3萬元起跳，在新北用2字頭單價買新案已成往事。

今年Q3新北市平均預售屋房價在3字頭的區域，共有三峽、鶯歌、八里、淡水和三芝區等5區，其中均價最高的是三峽區36.9萬元，其次為鶯歌區34.3萬元；這5區當中，除了三峽之外，其餘4區的預售屋均價，都在一年之間「由2奔3」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北預售屋房價最低的三區，為八里、淡水和三芝區，三區皆屬新北相對外圍的區段，依傍北海岸、距離市區遠、海風大，導致房價長期扁平。

其中淡水因推案量大入住率低，一度被稱為鬼城，但近年受惠於淡海輕軌通車，生活機能和交通建設陸續到位，逐漸「媳婦熬成婆」，今年Q3預售交易量僅次於新莊，厚實買氣也帶動房價上揚。

另外，八里輕軌也可望在淡海輕軌二期後動工，帶動市場能見度，加上長期低單價優勢，今年交易的物件逐漸從小宅市場，轉為三房或河岸景觀宅，吸引一些家庭型、退休族進駐，因此平均單價、總價年增都近4成左右。

三芝預售交易都是來自於單一個案的養生度假宅銷售，區域整體的房市交易並不熱絡，也非建商主力推案區，消費者的選擇相當有限。

三峽則是3字頭的班長，台灣房屋三峽北大大學加盟店店東陳麗昭指出，捷運三鶯線預計2023年底完工通車，三峽站將興建共構大樓，設置商場及公益設施，帶動周邊房價水漲船高。

捷運通車後，未來三鶯地區通勤至台北市可縮短至少20分鐘，大幅改善三鶯地區的交通與生活機能，且往後規劃再銜接八德路段的延伸線，將從頂埔站一路串連三峽、鶯歌及桃園八德市區，使三鶯地位大躍進。

陳麗昭說，目前三峽的預售案，高樓層甚至已經出現５字頭行情，3字頭房價只在外圍區段建案才看得到。

第一建經研究中心副理張菱育表示，通常預售屋要準備辦房貸時，建商會以整批建案來向銀行辦理貸款，成數通常會比住戶自行申貸還要好，不過若住戶個人的信用良好，也有機會跟銀行爭取更高的貸款條件。