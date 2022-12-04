經濟選書／淬鍊服務業 做大數位轉型力

在全球數位經濟浪潮下，許多企業的營運策略開始將數位轉型列為第一目標，希望透過數位科技改善營運效率，進而掌握市場新契機。身為中小企業輔導機關的經濟部中小企業處，也推出相關輔導計畫與創新創業活動，鼓勵中小企業踴躍爭取政府資源，創新成長。

不過，近年大環境面臨新冠疫情的挑戰，各產業受到巨大的衝擊，尤其以服務業受傷較大。經濟部中小企業處除了積極協助受困產業脫困，同時也協助服務業藉此轉型升級，化危機為轉機。而在此時，欣見《淬鍊服務業數位轉型力》的問世出版。

本書以服務業數位轉型力為主軸，透過嚴謹的市場研究與國際案例解析，「淬鍊」出數位轉型的競爭優勢，為業者助攻。內容重點有三：

第一部分觀念篇，提出後疫情時代的數位轉型，將進入範圍更廣、應用更深、方向更宏觀長遠的2.0時代，建議產業可以從生態系與組織文化的角度，重新檢視未來的數位轉型策略，發展具指數成長潛力的數位領導企業。同時，透過嚴謹的指標建立與驗證程序，為本土服務業提供數位轉型的衡量工具，預期將有助於台灣服務業推廣數位轉型時的自我檢驗、長期追蹤與比較，可成為廠商規畫數位轉型策略與執行轉型方案時的評估利器之一。

第二部分故事篇，研究團隊嚴選出20個國際上具代表性的服務業品牌，並以零售、旅宿、餐飲、醫療、文教、娛樂六大場域做分類。搭配平易近人的筆法，分析新商業模式，讓讀者能以看故事的角度，掌握各品牌轉型後的新價值。

第三部分應用篇，收錄各數位轉型專家對服務業轉型提出的專業觀點，並與AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會合作，分析四家優質企業商模再造下的生意經，包含麥味登、薰衣草森林、阿瘦皮鞋、媽媽餵，這些本土服務業的實務轉型故事，著實令我驚艷。正如書中所說：「疫情雖然帶來許多不方便，卻也刺激企業思考數位轉型的深層意義。」

觀察台灣產業結構，多數為中小企業，這些中小企業對我國的經濟穩定及帶動就業有重要貢獻。然而，數位發展帶動消費端變化，亦牽動中小型服務業經營模式的轉變，「如何提升中小型服務業的數位能力」，成了刻不容緩的議題。

本書集結產學研多位顧問、研究員、教授和夥伴的心血，透過不同視角來探索數位轉型的深層意義，是一本值得創業家、中小企業業主、以及所有對服務業數位轉型有興趣的企業家及社會大眾仔細研讀的好書，期待大家都能從中獲得發展新營運模式的嶄新觀點，創造出最大的價值。

（本文摘自《淬鍊服務業數位轉型力》，經濟日報／出版）