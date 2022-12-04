太景生技抗生素新藥太捷信 獲頒國家新創獎永續典範獎

新藥研發公司太景*-KY（4157）宣布，該公司研發的抗生素新藥太捷信®（奈諾沙星）於3日獲生策會頒發第19屆國家新創獎的最高榮譽—「永續典範獎」，由財務行政副總經理呂理堅代表出席頒獎典禮、領取殊榮。奈諾沙星乃自國家新創永續典範獎設立以來，首個獲得肯定的全新結構創新小分子藥物。

歷經三階段推薦與審查程序，由國內權威學者專家組成的國家新創獎評審團於審查意見中指出，太捷信®（奈諾沙星）完成口服膠囊、靜脈注射劑型開發，全球已授權36國，並結合授權之國際策略夥伴，取得台灣、中國、俄羅斯共五張藥證，且陸續納入健保系統；專家們肯定太景自藥物前期開發至執行多中心臨床試驗之能力完備，勘為台灣新藥開發之標竿典範。

奈諾沙星為太景的重要開發項目，自P&G引進後，因應台灣在抗生素臨床使用上以靜脈注射為主的需求，繼而開發了靜脈輸液劑型，完成雙劑型海內外之一、二、三期多達19個多中心臨床試驗；期間亦將原有五類專利權擴展至11類，保護期限自2027年延長至2037年。近年奈諾沙星的市場開發也取得豐盛成果，包括在新冠肺炎疫情期間，與授權夥伴合作通過靜脈輸液劑型的GMP生產查核，並完成台灣、中國大陸及俄羅斯上市許可審查。

太景生技表示，在COVID-19疫情降溫、細菌抗藥性危機遽升之際，這項殊榮對太景格具意義。奈諾沙星為新型不含氟的喹諾酮抗生素，其特色在於具備廣譜性、安全性高，可對抗絕大多數肺炎的致病菌，尤其對有「超級細菌」之稱的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、抗萬古黴素金黄色葡萄球菌（VRSA）、多重抗藥性肺炎鏈球菌（MDRSP）以及抗盤尼西林肺炎鏈球菌（PRSP）等難治之抗藥性細菌都有強效抗菌活性，且其結構設計不易產生抗藥性，可用於一線治療。而太景亦將持續拓展奈諾沙星之海外市場，於人類與抗藥性細菌的戰爭中發揮其最大價值。