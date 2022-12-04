亮宇油封2022歲末送暖溫馨登場 520餘戶弱勢家庭受惠

由台中市傑出企業亮宇油封籌劃主辦的「點亮愛心、寰宇共善–愛與您同在2022年歲末送暖活動」今(4)日溫馨登場，吸引62家企業、社團及個人共襄盛舉、慷慨解囊，並有520餘戶弱勢家庭受惠。

全球景氣下滑，衝擊台灣整體經濟，弱勢族群生活更艱難。亮宇油封董事長陳春甘說，歲末送暖更不能中斷，將物資送到需要的弱勢家庭手中，雪中送炭、更幫他們加油打氣，挺過難關，繼續正向生活、迎向陽光。

陳春甘特別感謝62個企業、社團與個人，認同共善理念，慷慨解囊，歡喜加入亮宇再次擴大號召的送暖行動。

陳春甘指出，亮宇油封設廠在台中市大肚區，在地多一分情、更願回饋鄉里。冬令物資發放默默連辦十多年，皆由公司全額捐輸。

近年不斷有企業好友與愛心人士希望響應，去年才首度嘗試「揪團做好事」，首發就捐輸熱烈、很快破百萬，不但採購物資的費用提早到位，最後一週累計匯集150萬元。經贊助者討論，決再發符合資格的弱勢家庭每戶1,000慰助金，愛心共鳴不斷。

「對的事、當然繼續做！」陳春甘說，今年歲末善舉的號召訊息發出，沒想到愛心匯聚效率驚人，短短一天、150萬經費就認捐額滿了，62個企業與個人慷慨解囊，讓今年歲末送暖更加順利、從容準備。

今天的送暖活動現場，台中市社會局長彭懷真親自出席，頒發感謝狀給亮宇油封公司，彭懷真更讚揚陳春甘、發散給周邊朋友的正能量越來越驚人。拿到愛心物資受助的弱勢家庭，也從去年400戶擴大到今年的520戶；大肚區公所逐一頒發感謝狀，謝謝出錢出力的62個愛心企業與個人。

來賓們抽空參觀物資發放區，裝滿物資的大紙箱疊出近40公尺的愛心牆、後面還好幾層；開箱物資，從米糧、食品、罐頭、調味料、洗潔精、生活用品、保暖毛毯，還領到1,000元現金，讓受助家庭減輕生活開支壓力。

亮宇油封成立至今邁入第45年，專精車用、機械、航太等用途的油封研發製造，自創品牌「LYO」與OEM、ODM雙軌策略併行，行銷全球五大洲。

亮宇油封國際競爭力亮眼，今年榮獲「第九屆鄧白氏2022台灣中小企業菁英獎」；同時三度獲頒「國家品牌玉山獎」，並獲台中市「金手獎企業」肯定。董事長陳春甘長期贊助公益、捐助弱勢，今年亦獲選台中市111年女力代表。

陳春甘參與多個公益團體、宗教慈善會，定期捐助弱勢急難救助金，設立救助專戶；更親自參與社團服務，監督善款專用。有急難公益需要臨時募資，二話不說就捐助；冬令送暖、更是從發送白米逐年擴大到物資發放，這次擴大號召，沒想到響應熱烈、直接破百萬。

愛心滿溢的現場，包括大肚區大忠國小直笛隊、追分國小管弦樂團都到場演出，也是愛心的結緣。陳春甘多年默默贊助兩個學校社團訓練經費，這兩個樂團也是亮宇公司長期贊助認養的，老師與學生特地來演出表達謝意。

亮宇油封最後由衷感謝慷慨捐輸協辦的企業、團體、個人及地方賢達，包括立法院副院長蔡其昌、台中市議員陳世凱、林汝洲、吳瓊華；大肚區義消分隊、大肚永和宮、大台中五金、上溢精密、上裕飼料、元廣順汽車、元都企業、加盟工業、古愷有限公司。

台中市大肚區永順吳府千歲慈善協會、山陽里福德爺廟委員會、巨仲消防設備、​百佶工業、伸詮工業、江屘菊、吳春滿、東元工業、東禾電業工程、東毓油壓機械、邱張阿招、長泓膠業、建安物流科技、施滿足、啟鐘紡織興業、張梅芳、彬宏行、紹琪實業、連環碾米工廠、舜揚商業、陳維仁、陳麗琴。

以及棋鈺實業、程名科技、華庭傢飾、彰化基督教醫院醫療長劉森永、福名氏、福記香品、趙能進、劉慕斌、德元營造、摩洛哥爸爸橄欖油、興發彈簧、龍堡皮革、豐(人益)企業、顏金實、寶華國際人力顧問。