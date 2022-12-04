無人機國家隊將遴選第一種子 漢翔、經緯、雷虎搶進

政府力推的「無人機總體發展方案」，選商報名作業在本月1日截止；據了解，包括漢翔（2634）、經緯航太及雷虎科技等多家具系統整合能力的大廠，都已完成報名，全案預計今年底前完成選商及採購簽約作業。

業內預期，在年底前完成「無人機國家隊」第一種子成員遴選程序後，具有競爭力的廠家都有望接下訂單，未來營運雨露均霑。

無人機在俄烏戰爭中大放異彩，台灣也借鏡力推無人機總體發展方案，軍民將各自開發共九款無人機；據指出，國安高層原規劃總量高達1萬架，但考量廠商現階段能量，先減半為5,000架，第一階段的無人機國家隊可望在明年第3季成形。

知情人士證實，這5,000架的無人機，軍用民規部分，民間廠商分配3,000多架，中科院則負責1,000多架的軍用軍規型。

在民間廠商部分，包括艦載監偵型、陸用監偵型、監偵型、目獲型、微型共五款無人機。其中，以陸用監偵型的導控距離最遠，要求逾100公里，滯空時間為6小時以上；監偵型重量最輕，在1公斤以下。

漢翔近來搭上軍工概念，加上航空業復甦，有利民用業務動能持續轉強，備受市場矚目。據了解，在行政院副院長沈榮津的要求下，過去並無切入無人機領域的漢翔，也以極強的製造能量，報名負責整合的系統商。

漢翔民用業務占營收比重約40%，由於航空產業需求隨疫情趨緩明顯升溫，法人估，今、明兩年民用業務營收均將繳出逾10%成長。

漢翔軍用訂單穩健，高教機已進入量產期，明年起將加快交機。此外，漢翔近年積極發展動力能源事業，今年已啟用水湳廠5MW儲能系統，二、三廠也在建置中，預計明年起貢獻營收。

經緯繼進軍馬來西亞農業無人機市場後，最近又與史瓦帝尼王國商工貿易部簽署合作備忘錄，雙方將在史國建立智慧農業等新興服務，還打算共同經營非洲無人機新興市場。

此外，虎尾科技大學結盟經緯及雷虎，與土耳其無人機企業Fly BVLOS Technology簽署「台灣土耳其國際產學合作備忘錄」。經緯規劃，未來無人機將透過土耳其的合作管道，銷往中歐、中亞及中東等市場。

雷虎也持續開發新型無人機，稍早宣布所屬「尖端長程無人直升機」計畫，通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計劃」審議，營運動能將蓄勢起飛，後市看好。

雷虎計畫以兩年半的時間，研發此項多用途重量達150公斤以上、作戰半徑200公里的大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。