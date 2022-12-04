快訊

蔡總統今召集賴清德、蘇貞昌開敗選檢討會 曝內閣布局時間點

聯訪晚到一小時 柳采葳曝吳怡農此舉動讓媒體炸鍋

敢不敢要民進黨開除黃承國黨籍？ 吳怡農：請黨中央詳細說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華新擁兩大亮點 明年營運大躍進

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新麗華董事長焦佑倫。圖／本報系資料庫
華新麗華董事長焦佑倫。圖／本報系資料庫

兩大亮點，華新（1605）明年營運大躍進，併購義大利商CAS正式完成，將於本（12）月起認列營收，挹注華新營收將呈現兩位數成長；加上明年印尼鎳礦產線開出，預期明年營收將年增兩成以上。

法人指出，今年，國際電動車大廠特斯拉積極靠攏印尼，並與印尼簽署高達50億美元價值鎳礦採購協議，此舉，讓華新在印尼鎳礦布局規劃備受關注，尤其華新結盟青山後，在鎳礦市場更是舉足輕重，是國際巨擘潛在攜手的對象之一。

特別的是，上周富時羅素公布包括台灣50指數等成分股調整，其中台灣50成分股新增遠東新 ，而華新則是被列為候選名單，法人指出，華新市值若持續向上，入選指日可待。

華新本月起認列義大利商CAS營收，華新指出，CAS今年前三季營收約7.3億歐元（約新台幣235.02億元）。若以華新今年前三季營收1,366.6億元推估，明年整體營收可成長約17%。

華新不銹鋼事業、資源事業各有亮點，增添明年成長動能。第一是義大利商CAS今年12月起認列營收，挹注營收兩位數成長。CAS目前年產能約22萬噸，加上華新年產能約50萬噸，等於可提高至70多萬噸。

此外，不銹鋼事業方面，大陸煙台軋鋼廠目前已完工約90%，預計明年第3季量產，冷精廠已完工約30%，將於2024年第1季量產。

再來，華新看準電動車趨勢，向上布局電動車電池所需的原物料鎳，近一年來在鎳礦布局完整，已臻成熟階段。華新投資印尼旭日、緯創兩公司，並建置電動車電池原料所需要的冰鎳廠，兩者年產能各達5.5萬噸，且皆有380MW發電廠，預計後續量產後，華新可按持股比例掌控產能，而鎳生鐵年產能4萬噸，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬，分別預計明年第1季、2024年第1季量產。

據專業機構報告指出，全球電池產業年用量，未來三年可從從目前的40萬噸增至150萬噸。法人指出，國際電動車大廠近期積極跨足電池原物料鎳礦場，搶料動作頻頻，現在是「得鎳者得天下」，而華新掌握最上游稀缺原料及多元化布局。

另，華新為深化能源事業，並掌控印尼鎳生鐵廠及冰鎳廠生產所需煤礦來源，斥資8,000萬美元，取得新加坡IWM40%股權，TCM礦區位於印尼南加里曼丹，年產煤礦約600萬噸，預計2024年第1季量產。

營收 印尼 義大利 不銹鋼 電動車

延伸閱讀

塞梅魯火山噴發！火山灰高達1.5公里 印尼發布最高級警報

華新、鴻海 認購火熱

落實地球公民責任 鴻海捐物資助印尼災民度過地震難關

年底集團作帳大轉股

相關新聞

中和預售買氣墜崖式下跌 餘屋出清潮要來了？

新北中和區因捷運建設、新興重劃區推案等利多加持，近年房價水漲船高，房市交易熱度也居高不下。不過，元宏不動產加值服務平台統...

口罩令鬆綁不只買口紅 百貨估保養品將成業績黑馬

疫情蔓延3年，終於等到口罩解封。百貨業者分析，除了口紅等彩妝熱度回溫，民眾長期配戴口罩，難免疏忽臉部保養，皮膚會比較乾燥...

無人機國家隊將遴選第一種子 漢翔、經緯、雷虎搶進

政府力推的「無人機總體發展方案」，選商報名作業在本月1日截止；據了解，包括漢翔（2634）、經緯航太及雷虎科技等多家具系...

華新擁兩大亮點 明年營運大躍進

兩大亮點，華新（1605）明年營運大躍進，併購義大利商CAS正式完成，將於本（12）月起認列營收，挹注華新營收將呈現兩位...

甩開疫情陰霾企業高薪留才 北市企業徵才589個工作機會

北市就業服務處所屬各就服站，12月5日至9日邀集15家住宿餐飲、零售、廣告、電信業，辦理現場徵才活動，總共釋出589個工...

全職媽媽神隊友不敵虧損！熊媽媽買菜網宣布12月8日停業 粉絲不捨：陪我渡過一打二的好店

疫情重塑消費者行為，宅經濟崛起，不過隨著疫情趨緩，宅配外送確實受到影響，東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」於昨（1）日宣布將營業至12月8日，讓不少全職媽媽哭喊：「沒想到要結束了，好可惜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。