華新擁兩大亮點 明年營運大躍進

兩大亮點，華新（1605）明年營運大躍進，併購義大利商CAS正式完成，將於本（12）月起認列營收，挹注華新營收將呈現兩位數成長；加上明年印尼鎳礦產線開出，預期明年營收將年增兩成以上。

法人指出，今年，國際電動車大廠特斯拉積極靠攏印尼，並與印尼簽署高達50億美元價值鎳礦採購協議，此舉，讓華新在印尼鎳礦布局規劃備受關注，尤其華新結盟青山後，在鎳礦市場更是舉足輕重，是國際巨擘潛在攜手的對象之一。

特別的是，上周富時羅素公布包括台灣50指數等成分股調整，其中台灣50成分股新增遠東新 ，而華新則是被列為候選名單，法人指出，華新市值若持續向上，入選指日可待。

華新本月起認列義大利商CAS營收，華新指出，CAS今年前三季營收約7.3億歐元（約新台幣235.02億元）。若以華新今年前三季營收1,366.6億元推估，明年整體營收可成長約17%。

華新不銹鋼事業、資源事業各有亮點，增添明年成長動能。第一是義大利商CAS今年12月起認列營收，挹注營收兩位數成長。CAS目前年產能約22萬噸，加上華新年產能約50萬噸，等於可提高至70多萬噸。

此外，不銹鋼事業方面，大陸煙台軋鋼廠目前已完工約90%，預計明年第3季量產，冷精廠已完工約30%，將於2024年第1季量產。

再來，華新看準電動車趨勢，向上布局電動車電池所需的原物料鎳，近一年來在鎳礦布局完整，已臻成熟階段。華新投資印尼旭日、緯創兩公司，並建置電動車電池原料所需要的冰鎳廠，兩者年產能各達5.5萬噸，且皆有380MW發電廠，預計後續量產後，華新可按持股比例掌控產能，而鎳生鐵年產能4萬噸，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬，分別預計明年第1季、2024年第1季量產。

據專業機構報告指出，全球電池產業年用量，未來三年可從從目前的40萬噸增至150萬噸。法人指出，國際電動車大廠近期積極跨足電池原物料鎳礦場，搶料動作頻頻，現在是「得鎳者得天下」，而華新掌握最上游稀缺原料及多元化布局。

另，華新為深化能源事業，並掌控印尼鎳生鐵廠及冰鎳廠生產所需煤礦來源，斥資8,000萬美元，取得新加坡IWM40%股權，TCM礦區位於印尼南加里曼丹，年產煤礦約600萬噸，預計2024年第1季量產。