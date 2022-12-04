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繽紛耶誕即將來襲 台北耶誕愛無限絢麗點燈

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
冬季仙境自來水園區思源街口廣場。北市觀光傳播局提供
冬季仙境自來水園區思源街口廣場。北市觀光傳播局提供

繽紛耶誕即將來襲。今年「2022台北耶誕愛無限」以聖潔、榮耀的黃與白色調為基調，將台北市新生南路至公館自來水園區化身為行走的美術館，沿路設置六大絕美燈區，讓民眾經過都能感受到不一樣的耶誕氛圍。12月5日至12月25日更有公館商圈消費抽獎活動開跑，沒抽到熊好券的民眾，不要錯過抽中500元抵用券的機會。

3日晚間在台北市長柯文哲帶領下，點亮大安森林公園11號出入口耶誕樹主燈及新生南路至公館自來水園區燈飾，透過燈光與音樂交織而成的主燈燈光秀瞬間奪取眾人目光，宣告「2022台北耶誕愛無限」活動正式起跑。

柯文哲表示，近日隨著國境解封並為了振興在地觀光，特別規劃「台北耶誕愛無限」系列活動，期望藉由夢幻耶誕燈飾及活動，在歲末年終之際，為台北市注入濃濃的歡樂過節氛圍，讓台北市更加熱鬧，也希望將人潮帶進商圈消費。

今年「台北耶誕愛無限」燈飾除由台北捷運公司於大安森林公園11號出入口打造9米高的聖誕樹燈飾；觀傳局也於新生南路至公館自來水園區設置六大絕美燈區，位於聖家堂周邊的月光燈區，一走進就能看見溫煦的月亮型裝置及打卡座位；走進巷弄間，便會發現大型銀白雪花落在和平長老教會前；最後漫步到思源街口廣場的冬季仙境燈區，大榕樹與一旁廊道交織出金色燈海，多樣化的美拍燈飾，讓民眾在整條新生南路及公館商圈都能發現驚喜。

除了六大絕美燈區，今年更攜手公館商圈推出消費抽好禮活動。本次與台大公館商圈協會及台大公館商圈發展促進會共同舉辦「2022台北耶誕愛無限 暖心耶誕遊公館」活動，只要於12/5~12/25活動期間，至指定合作店家單筆消費滿150元，即可至台北通APP參加抽獎活動，就有機會抽中iPad mini、Switch、Airpods Pro、千元商圈驚喜大禮包、500元電子商圈消費抵用券等耶誕好禮，錯過熊好券的民眾，快把握本次500元公館抵用券的機會。

另外，12月23日晚間將舉辦「2022台北耶誕愛無限 耶誕健走報佳音」活動，邀請民眾一同從真理堂出發，行經公館商圈到自來水園區思源街口廣場終點站，沿途報佳音、發送小禮物，一同共度歡樂佳節，歡迎民眾當天加入健走的行列。

「台北耶誕愛無限」燈飾將於2022年12月3日至2023年1月2日，每日17時至22時亮燈，歡迎民眾至新生南路一、二、三段、和平東路一段、公館自來水園區拍照打卡。活動最新消息可至台北旅遊網

https://www.travel.taipei/zh-tw/news/details/41430查詢，相關抽獎辦法可參考https://www.travel.taipei/zh-tw/news/details/41454。

雪花和平長老教會周邊。北市觀光傳播局提供
雪花和平長老教會周邊。北市觀光傳播局提供
觀傳局設置互動燈飾，讓民眾拍照打卡。北市觀光傳播局提供
觀傳局設置互動燈飾，讓民眾拍照打卡。北市觀光傳播局提供

新生 大安森林公園

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