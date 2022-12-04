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全職媽媽神隊友不敵虧損！熊媽媽買菜網宣布12月8日停業 粉絲不捨：陪我渡過一打二的好店

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：翻攝FB/熊媽媽買菜網

文／陳盈蓉

疫情重塑消費者行為，宅經濟崛起，不過隨著疫情趨緩，宅配外送確實受到影響，東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」於昨（1）日宣布將營業至12月8日，讓不少全職媽媽哭喊：「沒想到要結束了，好可惜」。

疫情紅利消失　熊媽媽買菜網收攤

「熊媽媽買菜網」在《DailyView網路溫度計》生鮮網購網路口碑排行榜上位居第15名，近三個月聲量有570筆，東森購物在2020年11月花費7,500萬元收購，持股比例達75%，今年上半年的營收成長也年增64%，不過隨著疫情紅利消失，東森購物發出聲明指出「由於這2年環境變化迅速，加劇市場環境變化，經審慎考量，因熊媽媽買菜網長期虧損，公司內部營運需進行調整，最終決定熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。」

「熊媽媽買菜網」位居網路溫度計的生鮮網購網路口碑第15名

▲「熊媽媽買菜網」位居網路溫度計的生鮮網購網路口碑第15名。

image source:《DailyView網路溫度計》生鮮網購網路口碑排行（2022/09/03~2022/12/01)

而「熊媽媽買菜網」團隊也在粉絲團上發「暫停營業通知」文：「感謝各位熊粉支持：熊媽媽買菜網努力提供最優質的生鮮商品與最貼心的服務，奈何環境變化迅速，因應內部營運調整，熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。再次感謝各位會員朋友一路以來的愛護支持，我們銘記在心。熊媽媽買菜網團隊 敬啟」。

疫情紅利消失　熊媽媽買菜網收攤

image source：翻攝FB/熊媽媽買菜網

「熊媽媽買菜網」網路好感度高

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析網友提到的「熊媽媽買菜網」近一年在新聞、討論區、部落格等網路好感度（時間：2021/12/02 - 2022/12/01），其比值4.23P/N，正面聲量遠大於負面聲量，暫停營業消息一出，粉絲們紛紛不捨留言：

「感謝熊媽媽是媽媽的神隊友啊！」

「熊媽媽買菜網是全職媽媽最強大的神隊友呀！」

「謝謝你們陪伴我度過住在山邊又一打二的育嬰假時光」

「感謝熊媽媽在我懷孕時、獨自在家帶孩子時，還能買菜送到家」

「我從你們還沒購物袋配送時就開始買了，沒想到要結束了，好可惜」

「謝謝熊媽媽陪大家走過疫情時期，真的服務很好的平台，是媽媽們的神隊友！」

「謝謝你們在我小孩還小時，總是親切有禮的配送食材到府，那時候還是舊的網站呢，生鮮配送的元老！」

「熊媽媽買菜網」疫情之下　網路好感度成正面評價

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月02日至2022年12月01日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熊媽媽買菜網』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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