全職媽媽神隊友不敵虧損！熊媽媽買菜網宣布12月8日停業 粉絲不捨：陪我渡過一打二的好店

image source：翻攝FB/熊媽媽買菜網

文／陳盈蓉

疫情重塑消費者行為，宅經濟崛起，不過隨著疫情趨緩，宅配外送確實受到影響，東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」於昨（1）日宣布將營業至12月8日，讓不少全職媽媽哭喊：「沒想到要結束了，好可惜」。

疫情紅利消失 熊媽媽買菜網收攤

「熊媽媽買菜網」在《DailyView網路溫度計》生鮮網購網路口碑排行榜上位居第15名，近三個月聲量有570筆，東森購物在2020年11月花費7,500萬元收購，持股比例達75%，今年上半年的營收成長也年增64%，不過隨著疫情紅利消失，東森購物發出聲明指出「由於這2年環境變化迅速，加劇市場環境變化，經審慎考量，因熊媽媽買菜網長期虧損，公司內部營運需進行調整，最終決定熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。」

▲「熊媽媽買菜網」位居網路溫度計的生鮮網購網路口碑第15名。

image source:《DailyView網路溫度計》生鮮網購網路口碑排行（2022/09/03~2022/12/01)



而「熊媽媽買菜網」團隊也在粉絲團上發「暫停營業通知」文：「感謝各位熊粉支持：熊媽媽買菜網努力提供最優質的生鮮商品與最貼心的服務，奈何環境變化迅速，因應內部營運調整，熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。再次感謝各位會員朋友一路以來的愛護支持，我們銘記在心。熊媽媽買菜網團隊 敬啟」。



image source：翻攝FB/熊媽媽買菜網

「熊媽媽買菜網」網路好感度高

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析網友提到的「熊媽媽買菜網」近一年在新聞、討論區、部落格等網路好感度（時間：2021/12/02 - 2022/12/01），其比值4.23P/N，正面聲量遠大於負面聲量，暫停營業消息一出，粉絲們紛紛不捨留言：

「感謝熊媽媽是媽媽的神隊友啊！」

「熊媽媽買菜網是全職媽媽最強大的神隊友呀！」

「謝謝你們陪伴我度過住在山邊又一打二的育嬰假時光」

「感謝熊媽媽在我懷孕時、獨自在家帶孩子時，還能買菜送到家」

「我從你們還沒購物袋配送時就開始買了，沒想到要結束了，好可惜」

「謝謝熊媽媽陪大家走過疫情時期，真的服務很好的平台，是媽媽們的神隊友！」

「謝謝你們在我小孩還小時，總是親切有禮的配送食材到府，那時候還是舊的網站呢，生鮮配送的元老！」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月02日至2022年12月01日。