全職媽媽神隊友不敵虧損！熊媽媽買菜網宣布12月8日停業 粉絲不捨：陪我渡過一打二的好店
image source：翻攝FB/熊媽媽買菜網
文／陳盈蓉
疫情重塑消費者行為，宅經濟崛起，不過隨著疫情趨緩，宅配外送確實受到影響，東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」於昨（1）日宣布將營業至12月8日，讓不少全職媽媽哭喊：「沒想到要結束了，好可惜」。
疫情紅利消失 熊媽媽買菜網收攤
「熊媽媽買菜網」在《DailyView網路溫度計》生鮮網購網路口碑排行榜上位居第15名，近三個月聲量有570筆，東森購物在2020年11月花費7,500萬元收購，持股比例達75%，今年上半年的營收成長也年增64%，不過隨著疫情紅利消失，東森購物發出聲明指出「由於這2年環境變化迅速，加劇市場環境變化，經審慎考量，因熊媽媽買菜網長期虧損，公司內部營運需進行調整，最終決定熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。」
▲「熊媽媽買菜網」位居網路溫度計的生鮮網購網路口碑第15名。
image source:《DailyView網路溫度計》生鮮網購網路口碑排行（2022/09/03~2022/12/01)
而「熊媽媽買菜網」團隊也在粉絲團上發「暫停營業通知」文：「感謝各位熊粉支持：熊媽媽買菜網努力提供最優質的生鮮商品與最貼心的服務，奈何環境變化迅速，因應內部營運調整，熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。再次感謝各位會員朋友一路以來的愛護支持，我們銘記在心。熊媽媽買菜網團隊 敬啟」。
image source：翻攝FB/熊媽媽買菜網
「熊媽媽買菜網」網路好感度高
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析網友提到的「熊媽媽買菜網」近一年在新聞、討論區、部落格等網路好感度（時間：2021/12/02 - 2022/12/01），其比值4.23P/N，正面聲量遠大於負面聲量，暫停營業消息一出，粉絲們紛紛不捨留言：
「感謝熊媽媽是媽媽的神隊友啊！」
「熊媽媽買菜網是全職媽媽最強大的神隊友呀！」
「謝謝你們陪伴我度過住在山邊又一打二的育嬰假時光」
「感謝熊媽媽在我懷孕時、獨自在家帶孩子時，還能買菜送到家」
「我從你們還沒購物袋配送時就開始買了，沒想到要結束了，好可惜」
「謝謝熊媽媽陪大家走過疫情時期，真的服務很好的平台，是媽媽們的神隊友！」
「謝謝你們在我小孩還小時，總是親切有禮的配送食材到府，那時候還是舊的網站呢，生鮮配送的元老！」
延伸閱讀
✎ 爭鮮證實凱雷收購26%股權！單日聲量飆破2千筆 饕客不買單「收購就拒吃」
✎ 范瑋琪服飾品牌開5年突「結束營業」 一年網路聲量僅百筆 經紀公司回應了！
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月02日至2022年12月01日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熊媽媽買菜網』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】
九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言