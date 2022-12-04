陸太陽能廠「洗產地」／台廠關注 蓄勢搶商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

關於近期美國政府調查多家大陸太陽能廠涉嫌以「洗產地」模式，將產品透過東南亞轉而輸美，以規避相關關稅，台廠昨（3）日對此表示，這件反規避調查還僅只是初判階段，而且目前還有二年緩衝措施時間，所以至少在今年與明年，此事應當不會對市場造成影響。

如果陸廠最終被課高稅率，以對台廠的影響來說，對有產品銷美的部分台廠如聯合再生、元晶等有利，對於沒有產品銷美的台廠則沒有利弊影響。台廠表示，美國太陽能市場今年上半年的需求，在高通膨環境中顯得格外低迷，在拜登政府實施二年寬限緩衝措施，以穩定物價與發展再生能源之後，現在情勢變得較好。即使到2024年6月緩衝期結束之前還有很多變數，但至少在2023年期間，太陽能陸廠被調查一事並不會影響市場。

台廠指出，目前中國以外的第三地太陽能產能規模其實頗大，成本與價格都比大陸來得高。但如陸廠真的透過洗產地，將產品銷往美國，其實相當冒險，被查到並確認屬實，就會課以很高的稅率。

業者也提到，美國政府目前實施2年緩衝期，即使明年中的終判也認定陸廠有洗產地的事實，應該到2024年6月前，美方也不會對其實施高稅率。

太陽能 美國

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