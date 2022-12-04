石化原料計價公式 上下游喬不攏

全球經濟衰退陰影籠罩，雖即將跨入新的年度，但中油與下游各石化廠明年乙烯等石化基本原料計價公式調整協商陷入膠著，凸顯上下游對明年市況看法保守。

以泛用樹脂為主的石化廠上游原料占整體生產成本約75%至80%不等，只要一有變化，勢必牽動各業者產銷獲利消長，石化基本原料計價公式調整協商一向是中油上下游每年重頭戲。

步入第4季，中油10月開始邀集下游各石化廠召開會議，就乙烯、丙烯和丁二烯等三大烯烴原料計價公式運作進行檢討。據了解，中油今年對下游乙烯和丙烯維持去年模式，前者包含石油腦成本占43%、現貨行情占27%和亞洲合約價占30%；後者是石油腦成本占30%、現貨行情占45%和亞洲現貨價占25%。

中油主管表示，全球經濟陷入衰退陰影，明年市況存有諸多變數，有待進一步觀察，內部對於原料計價公式調整，傾向提高石油腦等成本項目比重，惟迄今未獲下游點頭。

至於下游方面，鑑於今、明兩年乙烯新產能正陸續開出，以今年來看，包括中國大陸、美國等合計新增1,200多萬公噸產能，明年會進一步再增加近1,000萬公噸產能，原料現貨行情看跌，各石化廠要求提高此一項目比重。

業內人士指出，距跨年只剩不到一個月時間，從雙方各持己見態勢來看，計價公式若無法在12月底拍板定案，恐重演2008年金融海嘯戲碼，拉長戰線至明年。