上銀醫療產品營收 將倍增

經濟日報／ 記者宋健生╱台北報導

上銀科技董事長卓文恒昨（3）日在台灣醫療科技展中表示，上銀發展醫療輔助設備及醫療機器人已逐漸開花結果，隨著全球疫情陸續解封，各項展覽及推廣活動跟著展開，樂觀預期相關醫療產品業績明年可望翻倍成長。

卓文恒指出，上銀延伸核心傳動技術發展醫療用機器人，主要聚焦復健、微創手術兩個領域的輔助醫療服務，為人口高齡化、醫護人力供不應求的趨勢，超前部署機器助手，也搶占商機。

台灣醫療科技展正在台北南港展覽館展出，上銀已第五度參展。今年展出內視鏡扶持機器手臂、互動式下肢復健訓練機等最新醫療輔助設備及醫療機器人產品。

卓文恒以下肢復健訓練機為例表示，這項產品已售出200多台，國內包括台大、中國附醫、亞大醫院、花蓮慈濟、台南仁村等陸續採用，國外也銷售到印尼、中國大陸、東歐及中東等國家；明年將鎖定歐洲市場。

內視鏡扶持機器手臂，國內已有彰化秀傳、台中中山、屏東基督教醫院採用；國外有泰國、越南醫院採用，法國、波蘭也在試用中。

上銀科技 復健 機器人

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