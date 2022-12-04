石化業營運 下季先蹲後跳

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
圖／經濟日報提供
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中油體系石化業下季營運將先蹲後跳。中油乙烯產能最大的新三輕訂1月下旬展開為期三周檢修工程，包括台聚、國喬等十多家下游石化廠將減、停產；進入2月，農曆年節後原料回補需求增溫，上下游產能運作恢復正常，營運加速上攻可期。

中油表示，新三輕此次停爐主要是配合該公司天然氣事業部管線工程，預計下個月的20日停產，進入設備檢修階段，按表定時程2月12日左右復工。

年產72萬公噸乙烯的該座輕裂廠停工期間，因只剩下一座年產35萬公噸的四輕運作，搭配現有庫存乙烯、丙烯和丁二烯原料調度狀況，對下游客戶大幅減供。

面對中油基本原料供應大減，下游石化廠將全面進入減停產過渡期；包括乙烯提料廠台苯、國喬、中纖、東聯、台塑、台聚、亞聚、台氯，丙烯提料廠榮化、中石化、信昌化、長春及大連，以及丁二烯提料廠台橡、台達化及奇美等均會檢修設備。

中油並指出，依規定新三輕連續操作屆滿三年，必須停爐歲修，原本安排明年進行，因應此次檢修工程，將向勞檢所申請展延一年，若能核准，可延至2024年再進行停產。

針對石化市場變化，法人表示，全球經濟受高通膨、中國大陸降溫及俄烏戰爭等衝擊，加上強勢美元與高利率環境限縮貿易動能，國際貨幣基金（IMF）已下修今年全球GDP成長率至3.2%。

同時，大陸動態清零防疫措施箝制市場恢復動能，嚴重影響消費者購買力，民生用終端需求萎縮，產業鏈下半年起持續進行庫存調整，導致石化產品行情疲軟。

不過，日前大陸發布優化防疫20條措施，可望緩和動態清零對經濟活動的衝擊，雖末端需求處於低檔，但逐漸步入改善期，隨著對岸推動基礎建設、維持房地產市場平穩等政策，有助石化行情止跌回穩。

尤其農曆春節結束後一向是石化業需求旺季，只要獲得油價持穩加持，下游加工業回補庫存買盤出籠，有利泛用樹脂啟動新波輪動攻勢；屆時，可挹注恢復產能正常操作的台聚、華夏、國喬等相關供應商營運表現。

中油 乙烯 台聚

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