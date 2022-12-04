上銀年終獎金 最高九個月

上銀科技董事長卓文恒昨（3）日表示，考量疫情影響，上銀集團今年仍停辦尾牙；不過上銀今年業績表現可望比去年佳，年終獎金也會優於去年，估計約有二到九個月水準。

上銀是傳動與控制科技大廠，對於明年景氣展望，卓文恒維持保守審慎看法， 他說，儘管中國大陸封控應會鬆綁，有助明年大陸市場接單回穩，不過目前仍沒有太大復甦反彈跡象，集團明年業績力拚與今年持平。

卓文恒指出，第4季為歐美耶誕節年假，加上大陸封控與近期台幣匯率走升，預期第4季業績略弱於第3季；明年第1季也因農曆春節、工作天數較少，偏保守看待，下半年應可優於上半年。

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至於機械公會理事長魏燦文日前認為，明年第2季可望看到春燕；卓文恒不諱言，確實可以觀察明年3月登場的台北國際工具機展，由於參展廠商大爆滿，屆時國際買主來台觀展及廠商接單表現，將是重要觀察指標，可視為明年機械與工具機產業景氣風向球。

另外，台灣也跟隨全球腳步進入後疫情時代，卓文恒說，因集團員工數有五、六千人，基於維護員工健康與營運正常運作，今年依舊決定停辦尾牙，這也是上銀第三年停辦尾牙。

卓文恒說，儘管全球景氣逆風，不少產業出現鼓勵休假、甚至放無薪假，但上銀年終獎金照樣發放；由於今年業績可望比去年好，年終獎金也會比去年好。

上銀去年年終獎金為一至八個月，預估今年應有二至九個月，在工具機業界仍是龍頭指標。

上銀第3季每股稅後純益4.13元，創16季以來新高，累計前三季每股稅後純益11.74元，優於去年同期8.63元。但受通膨、大陸限電影響，自結10月合併營收21.10億元，為近十個月來低點，累計前十月合併營收258.33億元，年增12.4%。

展望第4季，上銀指出，市場需求確實減緩，但上銀在智慧製造及智慧自動化領域受影響較小，預估第4季營收會比第3季下滑，但今年營收仍會有兩位數增長。