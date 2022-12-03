面水湳公園雙綠帶 元鈞千坪基地「坐忘山」今日開工

台灣第四大公園水湳「中央公園」周遭重大建設陸續完工後，帶入低建蔽、高綠覆的新生活風，也吸引品牌建商搶進14期重劃區，元鈞建設新案「坐忘山」今(3)日開工，此案由豪宅御用建築師張德昌規劃，銷售迅速突破七成，買方以醫生、企業二代及上市櫃公司老闆為主。

長期以來，台中豪宅多以門牌、建材、地段為重，但新時代的豪宅指標，卻以溫暖與綠意為主，象徵社會新一波的審美觀，更傾向人文層面。

「坐忘山」位於崇德六路、仁平街口，基地面積1,444坪，規劃為地上22樓、地下三層的大樓建築，共84戶，57至64坪均質三房產品，戶戶三面採光，且面向2萬坪水湳公園，擁有百米視野，是該案最令人印象深刻之處。

元鈞建設總經理王如忠透露，購地當日原已看好另一塊土地，正要開車返家，經過「坐忘山」基地時，發現附近有超過500名民眾正在運動，且看來多是家庭成員，他除開心融入加入之外，也馬上改變心意，決意標下這塊基地，「因為我比較晚參與，所以土地價格必須開得比較高。」

也因「坐忘山」基地條件優越，元鈞建設特邀七期豪宅一哥專用建築師張德昌操刀設計。張德昌出身美術世家，每件建築作品都具有代表性，但極少與業界往來。海悅廣告主委宋子顥表示，此次除醫生、家族二代、上市櫃企業主置產，也有買方因張德昌慕名「收藏」。

王如忠表示，「坐忘山」外觀設計富有線條韻律感，低調隱含貴氣，特殊的複層式露台為各戶打造近景景觀；室內格局與動線配置實用性高，視野開闊，陽光延伸進室內，造就無可取代的稀缺優勢。

公設則包括自然系花園、清新水池，後院則有 25公尺長的露天泳池，並設計有草坡，相當符合核心家庭的生活方式。

「坐忘山」總銷30億元，今年3月公開後，每週皆有成交，目前銷售已過七成，預計年前可達八成。宋子顥說，此案位置具優勢，鄰近成熟商圈，買方除自住或做為對抗通膨的利器，也有許多企業主表明要作為「傳世宅」，讓下一代成為台中第二大都市發展的見證者，該案預計2027年左右交屋。