中國附醫與默沙東藥廠簽合作宣言 共推智慧醫療發展

中國醫藥大學附設醫院今（3）日宣布，與國際大廠美商默沙東藥廠（MSD）舉行合作宣言簽署儀式，共同推動台灣的智慧醫療發展。

中國附醫表示，近年來AI科技發展日新月異，隨著後疫情時代的來臨，將AI數據應用於智慧醫療領域可有效改善病患安全及提升醫療照護品質，在癌症、疫苗、感染症及麻醉等四個主要疾病治療領域的應用，建立更有效率的醫療模式。

中國附醫表示，該院藉由跨領域整合資訊、人工智慧、醫學、檢驗、藥學，研發出智慧醫療平台，透過基因和預測模型，提供病患更合適的臨床診斷與藥物輔助決策，快速預測抗藥性菌株與敗血症風險，針對重大疾病如癌症等，加速醫療產業的轉型。

中國附醫表示，AI 智慧醫療是國家發展重點，中國附醫致力於打造台灣優秀產官學合作之智慧醫院，透過跨科室整合，包括人工智慧中心、大數據中心、資訊室、臨床內外科、檢驗醫學中心等，以及國內外跨界合作，目前業已開發出AI智慧醫療平台，為一可輔助臨床診斷和預測抗藥性細菌感染、敗血症風險等治療過程的系統，運用科技整合來改善病患照護品質。

默沙東踏入感染性疾病領域已超越一世紀，30年前就為台灣引進當時最先進的抗生素及各式疫苗。在創新藥品方面，神經肌肉阻斷逆轉劑更是麻醉領域數十年來極少數的新藥物，更於今年列入醫院評鑑之病安目標標準麻醉處置，期望可以幫助更多病患帶來更高品質的手術體驗。

在癌症治療領域，默沙東近年來更引進免疫治療藥物，涵蓋癌症早期及晚期治療，照顧癌症病患的醫療需求，期待為患者帶來更具價值的治療選擇。默沙東總經理崔在延表示，默沙東的核心價值為病患優先，長期深耕台灣30年，致力於提供高品質的治療藥物，增進藥品和疫苗的可近性，以提升台灣人民健康和病患福祉。

為能更進一步提供患者精準醫療，中國附醫此次與默沙東協力合作，藉由人工智慧數據分析，針對默沙東關注的疾病領域，如癌症、疫苗、麻醉、及感染症等，共同開發並尋找癌症生物標記物、風險指標、基因型等，幫助瞭解適合患者的治療選擇。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，新冠疫情期間，中國附醫已成功肩負起防疫重要責任，並投入尖端 AI 醫療科技，協助縮短時間及打擊院內超級病毒與病菌，實現醫界期盼之提早警示、提早介入治療、搶救寶貴生命，並改善病人預後。期待未來透過與美商默沙東藥廠的合作，饋入更多數據進行驗證，為精準醫療更盡一份心力，開發出符合在地需求，接軌國際的智慧決策系統，縮短醫療決策時間，幫助每位病人都獲得更適切與優質的專業診療與照

崔在延指出，作為以創新研發為中心的製藥企業，未來將與中國附醫共同為台灣人民健康和福祉努力，結合雙方資源，將AI數據應用於智慧醫療領域，期盼有效改善病患安全及提升醫療照護品質，建立更有效率的醫療模式，讓數據決策成為提升醫療品質的輔助工具。