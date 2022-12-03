七賢安居社宅決標 優先租高雄城中城無房屋產權住戶

高雄城中城大樓去年10月發生大火，市府採跨區區段徵收方式，以國家住都中心在七賢國中舊址興建的社宅，優先提供城中城無房屋所有權的居民租住，國家住都中心表示，「七賢安居」社會住宅統包工程已決標，預計興建606戶，估計2028年可完工。

國家住都中心表示，「七賢安居」社宅統包工程，由台灣綠建科技、普兆科技、蔡瑞益建築師事務所統包團隊得標。至今國家住都中心負責的社宅，在全台已決標22200戶，高雄市決標6155戶。

七賢安居社宅坐落於七賢國中舊校地，城中城大火後，市府在60天內拆完七賢國中舊建物交地給國家住都中心興建，並優先提供給城中城無房屋所有權的居民租住，也規畫提供在地青年與企業創業辦公空間。

住都中心指出，「七賢安居」社宅基地鄰近愛河、河濱國小、前金國中、立德棒球場等，交通便利，距離高雄捷運舊高雄市議會站約800公尺、高雄輕軌文武聖殿站及鼓山區公所站約900公尺。

此案將建606戶，透過設計手法營造「近看愛河、遠望壽山」的視覺穿透感，並以「埕」的概念規劃前庭後院，另設置1900坪含托嬰、日照、體適能休閒空間、社區全齡運動中心、兒少據點、長青學苑等，打造全齡生活住宅，促舊社區活化。