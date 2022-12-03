築間餐飲集團旗下雙品牌揮軍竹北 搶食火、烤市場大餅

築間餐飲集團加速布局竹北市場，看好科技業持續進駐，隨就業市場及人口遷入，周邊百貨商場林立，儼然成為大新竹的信義區，成為最具潛力的美食聚落，即日起集團旗下雙品牌，主打個人燒肉「焼肉スマイル（燒肉Smile）」、和牛火、烤吃到飽「有之和牛鍋物放題」，正式進軍Shown Square享平方商場，並推出多項開幕優惠活動。

有之和牛鍋物放題抽88折，還有整桌免費

為歡慶集團新竹地區首家火、烤品牌正式開幕，「有之和牛鍋物放題」推出一系列活動吸客，開幕前12天，凡消費即贈刮刮樂，最大獎可獲得「整桌免費」請您吃。其二，即日起至12/15，推出會員回饋活動，選擇每人788元以上價位（服務費一成另計），並於FB / IG / Google擇一平台打卡，憑會員限定券，即可享同桌「免費升級火、烤兩吃」（原價每人99元），火、烤和牛無限吃到飽。其三，當日「壽星」消費出示身分證或健保卡，享「88折」優惠（服務費一成另計），同桌最高折抵6位，現省超過仟元！（一至三優惠不可併用）。其四，即日起至12/17還可參加世足賽預測，有機會抽到免費「和牛吃到飽餐券」。

開幕超優惠！燒肉Smile推打卡評論肉品銅板價

「燒肉Smile」推出凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排/厚切梅花豚排」（兩選一），銅板價就可品嚐到；另外即日起至12/5，凡於官方Facebook標記好友及留言分享貼文，即可獲贈「肉品（海鮮）九選一券」，豐富單品包含牛五花、豚五花、膠原雞腳筋、現流雞腿、雞軟骨、雞松坂、海蝦、小花枝、小章魚等，要送給消費者爽吃嚐鮮。

「燒肉Smile」25款個人燒肉套餐，沙拉、飲料自助吧無限吃到飽

近來「個人燒肉」創造餐飲市場的高話題討論度，並受到年輕族群愛好，型態方便且快速，即使商務需求，也能優雅用餐。燒肉Smile空間打造日式風格，享平方商場席設54個位子，提供單人座位及2-4人座位，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。

燒肉Smile提供23款個人燒肉套餐，主食有板腱牛、豚梅花、Prime等級的牛小排、伊比利豬，還有頂級的A5和牛等多種豪華經典肉品，其中特選A5和牛套餐780+10%元，每日限量的骨付牛肋小排套餐880+10%元，仟元有找就能吃到和牛，CP值超高。

網友超強推薦的「海鮮盛合套餐」（600元+10%）多達8種海鮮食材，圓鱈、干貝、北寄貝、小鮑魚、鮮蝦、小花枝、小章魚、鱸魚菲力；另一款人氣必點套餐「Smile盛合套餐」（650元+10%）則有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材一次滿足，所有套餐均含越光米飯、韓式泡菜及海老味噌湯，還有多種野菜沙拉、飲料自助無限放題，還加碼只要單人消費滿400元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。

「有之和牛鍋物放題」推三國五款和牛吃到飽

「有之和牛」不只主打澳洲熟成和牛，更推出日本特選和牛吃到飽，自助餐台區還有夢幻的和牛黑咖哩，以及饕客必吃的牛肉滑、豬肉滑、蝦仁滑及花枝滑，甜點區更有韓國進口來台的哈密瓜霜淇淋及多款冰淇淋供消費者選擇。「有之和牛」特別講究肉品品質與湯頭美味度，餐廳價位從538-1,880元（服務費一成另計），包含1,680元起的「日本和牛吃到飽」，除了滑嫩順口的日本和牛吃到飽之外還有澳洲和牛、澳洲熟成和牛及美國Prime牛小排等22款嚴選肉品。海鮮部分則特別網羅市面上少有的海鱸魚、紐西蘭淡菜、磯岸鮑魚、帆立貝、龍虎斑、黑虎蝦及天使紅蝦等14種高檔海鮮食材。