新竹SOGO周年慶首日業績飆3.5億，珠寶、服飾最吸金

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
SOGO新竹店周牛慶的櫻桃小丸子限量來店禮，湧入大批人潮搶兌。 業者／提供
SOGO新竹店周牛慶的櫻桃小丸子限量來店禮，湧入大批人潮搶兌。 業者／提供

壓軸登場的新竹SOGO周年慶開跑，首日業績開紅盤狂吸3.5億元，展現超強集客力。口罩政策鬆綁，有效帶動彩妝業績，1F化妝品區人聲鼎沸、提袋率近9成，女性消費者趁著周年慶購入底妝、眼妝，CHANEL香奈兒雪紡輕霧持久底妝系列瞬間造成搶購。

新竹結婚潮隨著疫後生活逐漸恢復，新人們趁百貨周年慶選購婚戒、珠寶，尤其一克拉鑽戒銷售最好，售出價值超過300萬元。還有新婚夫妻趕在週年慶高回饋時段添購新居家電，像是洗衣機、冰箱、洗碗機等相當熱銷。業者觀察這類客群也會一併採買吹風機、吸塵器，全面性購足生活用品，強勢帶動家電用品業績。近期因籃球明星來台、足球比賽開打，掀起一波運動熱潮，機能運動服飾、跑步鞋、休閒背包買氣更是強強滾。

隨著入冬首波冷空氣來襲，氣溫明顯下降，在服飾商品買氣逐漸回溫，廣受竹科通勤上班族、機車族歡迎的SUPERDRY、Levi’s、roots等休閒品牌，防水防風外套、大衣、針織羊毛上衣成為必搶重點，主打機能和外型的The North Face、Timberland一開店就被民眾擠爆櫃位；在快閃店部分，此次引進Jurlique茱莉蔻、盧亞香水等保養、香氛品牌，許多閨蜜、情侶都搶先準備聖誕節交換禮物。

在全球持續通膨的影響下，民生用品價格飛漲，很多公司行號、民眾看準大宗、箱購優惠，入手尾牙抽獎商品，像是空氣清淨機、掃地機器人、行李箱等；家庭主婦最愛的箱購，黑豆桑醬油、大師兄銷魂麵、韓國好麗友洋芋片，瞬間熱賣破百箱。另外今年邀請日本名產長崎蛋糕福砂屋、司康名店悄悄好食，一開賣就引起排隊人潮。

SOGO APP會員數今年已突破百萬，新竹點更針對SOGO APP祭出超強優惠，與16大銀行合作刷卡滿額禮，搭配Happy Go Pay最高回饋達23%。接下來還有7款櫻桃小丸子獨家聯名限量來店禮、18:00晚安好友禮登場。

SOGO新竹店壓軸周年慶日開跑，消費者排隊等候開店搶優惠。業者／提供
SOGO新竹店壓軸周年慶日開跑，消費者排隊等候開店搶優惠。業者／提供
防疫口罩令鬆綁，帶動彩妝、眼妝買氣旺，提袋率近9成。業者／提供
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周年慶 SOGO 家電

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