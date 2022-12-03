統一國際大樓15樓每坪210萬新高賣了，三連大樓2樓6.6億標脫

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
據中信金公告，旗下子公司中信管理資產持有北市信義計劃區「統一國際大樓」15樓，及信義區「三連大樓」2樓2日同步標脫，其中「統一國際大樓」15樓由保力達以總價約14.51億元拿下，拆算每坪成交價達210.5萬元新高，一舉推升北市頂級商辦行情首度衝破200萬大關。第一太平戴維斯提供
據中信金公告，旗下子公司中信管理資產持有北市信義計劃區「統一國際大樓」15樓，及信義區「三連大樓」2樓2日同步標脫，其中「統一國際大樓」15樓由保力達以總價約14.51億元拿下，拆算每坪成交價達210.5萬元新高，一舉推升北市頂級商辦行情首度衝破200萬大關。第一太平戴維斯提供

據中信金（2891） 公告，旗下子公司中信管理資產持有北市信義計劃區「統一國際大樓」15樓，及信義區「三連大樓」2樓2日同步標脫，其中「統一國際大樓」15樓由保力達以總價約14.51億元拿下，拆算每坪成交價達210.5萬元新高，一舉推升北市頂級商辦行情首度衝破200萬大關。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄認為，買方保力達願意以總價約14.51億元、每坪成交價高達210.5萬元標下此案，不僅推升頂級辦公大樓行情首度飆破200萬元大關，價格更寫下新高紀錄，此案可明顯看出第一買方勢在必得的決心，二來得標者是以「自用」為考量、而非單純投資角度出手，才會出現該筆交易以跳空標脫的情況。

至於另一標案，北市信義區「三連大樓」2樓也不遑多讓，昨由坤慶國際開發及財團法人吳尊賢文教公益基金會以總價6.6億元拿下。

高源不動產估價師陳碧源估算，「三連大樓」每坪行情在110萬元左右，但全案交易總價6.6億元，若以車位每個350萬元、四個車位共72.12坪來看，拆算每坪成交價約122萬元上下，尤其該棟大樓屋齡已高，未來享有都更效益，以此來看，全案標脫價格相當漂亮。

2013年「紡織股股后」聚陽實業砸下28.2億元，買下台北市忠孝東路太平第一大樓部分樓層，將做為企業總部，平均每坪成交價102.2萬元；另外，「三連大樓」對面的「揚昇忠孝大樓」的17樓（頂樓），在2022年3月18日每坪成交140萬元。

丁玟甄強調，目前商辦市場處於供不應求階段，尤其北市頂級商辦像是信義計劃區內辦公產品大多只租不售，在市場奇貨可居之下，加上若買方是以自用為主，只要有物件釋出就會有買方願意以高價出手購入。

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