德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」打造台中水湳旗艦店

標榜德式匠人精神的精品咖啡店「kafeD 咖啡滴」，繼今年進駐台北101成為全台最高咖啡店之後，更在台中水湳打造旗艦店，並攜手母公司德風健康館、台南人氣霜淇淋品牌「蜷尾家」，推出「德國百靈霜淇淋」及「德國檸檬糖霜淇淋」等兩款限定口味獨家販售，立刻成為網美打卡名店。

「kafeD」創辦人深受德國尊重自然以及預防醫學的養生觀念影響，創立「德風健康館」，至今已代理超過40家藥廠與保健食品公司，進口170項商品在台販售。

其中，德國百靈油就是最為人所知的一項產品，除了代理德國產品，更以德式「工匠精神」於2019年自創品牌「kafeD」。

全新開幕的「kafeD」台中水湳旗艦店，採德國著名工藝美學「包浩斯」設計風格，門店入口處則種下高齡近700歲、來自義大利的橄欖樹，為目前台灣開放空間能看到樹齡最長的橄欖樹，藉此形塑企業形象，及品牌對未來的美好眺想。

「kafeD」德式精品咖啡團隊由國際級賽事評審組成，從選豆、烘豆到沖煮等每個環節都由團隊嚴格把關，完整保留咖啡豆風味。

有別於一般門市，「kafeD」台中水湳旗鑑店特別設立「聞香區」與「烘豆區」，邀請消費者品聞國際級專業評審團隊嚴選的世界莊園咖啡豆風味，還可親自體驗烘豆過程，帶回自己喜愛的咖啡豆。

為提供消費者完整德式氛圍體驗，業者更邀請知名甜點師傅打造源自德國、香濃厚實的經典年輪蛋糕與德式風格甜點，水湳旗艦店還特別設置年輪蛋糕烘焙室，消費者可透過玻璃窗親眼看見師傅製作年輪蛋糕的過程與細節。

「kafeD」更打造一系列德式健康飲品，添加來自「德風健康館」的德國天然保健品，包含5款水果草本系列氣泡飲如大補鐵野莓氣泡、薑橙蜜桃果茶等，以及2款燕麥奶飲品如美顏奇肌焦糖燕麥奶、活力滿分焦糖燕麥奶。

水湳旗艦店還提供當日新鮮準備、現場製作的輕食餐點，包含湯品、漢堡、燉飯、巧巴達、義大利麵等。

歡慶台中旗艦店開幕，「kafeD」與母公司德風健康館、台南人氣霜淇淋品牌「蜷尾家」聯名，跨界推出橄欖油結合胡椒薄荷風味的「德國百靈霜淇淋」與檸檬風味「德國檸檬糖霜淇淋」，以德風健康館的百靈油以及索丹潤喉糖為靈感來源，融合蜷尾家精湛的霜淇淋研發技術，打造出特殊的德式冰品，在台中水湳旗艦店獨家搶先販售。