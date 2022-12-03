長榮集團下一步...重啟海空分治

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，兄弟間為了財產爭執不停，大哥張國華之前釋出解決兄弟鬩牆最好方法就是解散「巴拿馬商長榮國際（簡稱EIS）」及「長榮國際（簡稱EIC）」二家家族公司，兄弟四人各自取回各自財產，再去投資想要經營的公司取得主導權。

隨著長榮國際已召開股東臨時會停止公開發行，熟悉長榮集團的人士表示，這也代表兄弟間意見已開始整合，經過經營權大戰後，能將財產分清楚，各自在喜歡的領域發光發熱，這對四兄弟來說是最好的結果。

熟悉長榮集團的人士推測，海空分治有可能重新啟動；由於大哥張國華是長榮海運個人最大股東，長期專注海運事業，他個人也曾經表態，如果兄弟沒有意願經營海運，他有意意承接海運；張家老二張國明對於集團喜好較不明顯；老三張國政則對航空事業有興趣。

老四張國煒已離開長榮集團自創星宇航空，今年9月主動辭去立榮航空董事長一職，他個人多次表示，未來將專注衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾期待；祝福長榮集團在三位兄長共同努力下，能開創新局業績蒸蒸日上。

知情人士指出，一直以來老三張國政最喜歡航空事業，KC（張國政）在張榮發辭世後，也曾向大哥張國華表示想要接下長榮航空，也是長榮航空營運上軌道的重要推手，張國政對航空的喜愛絲毫不輸給張國煒。

長榮國際舉行股東臨時會後，兄弟爭經營權大戲已近下檔，日前立榮航空董事雲杉公司將持股轉給星宇投資及星威投資，這三家雖同屬張國煒個人掌控的控股公司，雲杉持股歸零後，三席董事席次自然解任，立榮60日內必須召開股東臨時會補選，也是觀察的重要指標。