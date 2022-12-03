最新SCFI指數跌幅縮小 貨櫃運價回穩露曙光

2022年近尾聲，貨櫃輪運價回穩露出一線曙光，12月第一周運價跌幅收斂，僅遠東到美東跌幅逾6%較重，其餘各主要航線跌幅縮小，據昨（2）日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌58.54點至1,171.36點，跌幅較前一周縮小為4.76%，為連續24周下滑。

11月運價跌幅相當大，SCFI指數一個月跌掉31%，遠東到地中海跌幅最小也有22.06%，遠東到美西線跌幅達24.45%；遠東到歐洲線是斷崖式崩盤，跌幅達48.38%，遠東到美東線跌幅也達35.37%。

市場變動激烈，未來大者恆大市場已經成型，小型業者會陸續退出競爭激烈航線，運價有望逐漸平穩，不過明年貨量減少，各家貨櫃輪業者爭奪市占率開打，預估貨櫃航商營運及獲利將回歸常軌，明年超額利潤不再，法人也推估運價如果持續走低，單季有可能會出現虧損窘境。

最新一期出爐的運價跌幅已經縮小，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,085美元，較前一周下跌15美元，跌幅1.36%；遠東到地中海運價每TEU達1,827美元，較前一周下跌15美元，跌幅0.81%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1,437美元，較前一周下跌59美元，跌幅3.94%；遠東到美東每FEU達3,437美元，較前一周下跌250美元，跌幅6.78%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU較前一周上漲13美元，遠東到日本關東每TEU與前一周持平；遠東到東南亞每TEU較前一周下跌66美元；遠東到韓國每TEU較前一周上漲21美元。