分家第一步 長榮國際停止公發

長榮國際昨（2）日召開股東臨時會決議停止公開發行，之後將依股東臨時會決議向主管機關申請辦理，本次出席股東持股比率72%，會議順利舉行。據了解，張家老二張國明並未出席股東臨時會。

長榮國際昨召開111年第二次股東臨時會，這次最重要議案就是「討論停止股票公開發行案」。市場解讀，這是兄弟分家第一步，先終止家族控股公司上市之路，才能關起門來協談如何分產，未來不排除朝「解散賣股」方向前進。

長榮集團兄弟之前鬩牆，今年2月25日長榮國際股東臨時會後分裂為「大哥派」跟「弟弟派」，長榮國際也因為持有集團旗下多家公司股權，成為兄弟爭產搶奪的第一步，弟弟派在2月25日股東臨時會拿下長榮國際經營權後，開始爭搶旗下各家上市、櫃公司經營權，兩邊進入各種攻防戰。

據了解，雖然長榮國際旗下有飯店事業，前十大股東持股高達99%，股權高度集中，與一般公開發行公司股東持股分散有所不同，加上這家公司持有集團長榮海運、長榮航空等公司股票，換言之就是家族控股公司，再加上持有許多家族間無法分割的資產，所以張家兄弟評估後，認為不適合推動上市。

長榮國際是各家公司控股公司，尤其今年以來大買長榮航空，目前帳上持有長榮航空已達70萬張，總持股比例13.17%。

另外還持有長榮海運4.98%、榮運8.45%、立榮航空23.48%、長榮鋼鐵21.69%及中再保25.13%。

長榮國際也表示，之前成為公開發行公司，主要是遷就多年前舊公司法相關規定，但實際上長榮國際並無對外公開募集資金需求，且為因應經營現狀及行政作業簡化等多項因素，董事會乃提請股東臨時會討論，經決議同意辦理停止公開發行。

長榮國際的股東結構都是張家人及基金會，張榮發文教基金會持有28.86%、大哥張國華持有18%，所以能掌握股權約46,86%；張國煒的母親李玉美有7.14%，張榮發慈善基金會持有5%，張國明及張國政各持有18%，張榮發未分配財產5%，就今天出席情況分析，老三已支持老大，兄弟能掌握的長榮國際持股輕鬆過半。