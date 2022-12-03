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車用晶片短缺 車廠漲價決策關鍵
各車廠相繼宣布調漲新車售價，業界指出，原物料成本大漲當然是漲價因素，但晶片短缺造成的新車供應嚴重不足才是原廠漲價底氣足的關鍵。
太多消費者買車買不到，或是部分車款買到後再轉售還可賺一手，汽車市場的特殊現象，促使新車漲價成為共同趨勢。
晶片荒到底何時可以緩解，依各廠家相關資訊，至少要到明年中以後才有機會改善，日本豐田內部資訊是2023年車輛供應仍然不足。在供需失衡下，想要像疫情前買到讓價讓到底的新車，恐怕愈來愈難。
有的車廠表示，車用晶片目前供貨仍不足，預計要到2024年後才能有較充足供應。
主要是因為屬於成熟製程的車用晶片，因為前兩年受到手機、電腦晶片產能排擠，現在沒有辦法在短時間內調整產線設備提高產量。因此2023年的車輛生產供應仍然持續不足。
業者指出，如果要換晶片供應商，相關認證程序及時間很耗時，不是想像中那麼簡單，恐怕更換供應商曠日廢時，仍是緩不濟急。
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