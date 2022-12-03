和泰車 明年要全面調漲

和泰車昨（2）日宣布，自2023年1月1日起調整TOYOTA十多款新車售價，漲幅區間約1.5%-4.3%、平均漲幅2%，主要是日本原廠已無法完全吸收多重變數及壓力。據了解，這是和泰車花了三個多月時間與日本原廠溝通，考量到消費者荷包，最後決定僅反應成本小幅調漲售價。

和泰車表示，今年以來車用原物料不僅缺料嚴重，且鋼材、晶片、電池等重要零組件價格持續上漲，加上人力、運輸物流等費用堆疊，使造車成本大幅攀升。

主要熱門車款包括ALTIS及ALTIS HYBRID（油電車）依不同車型調漲，上漲幅度分別為1.7%-2%，價格約1.5萬-1.6萬元；熱門小型休旅車款CROSS包含油電車系列，調漲價格分別為1.5萬-1.6萬元，漲幅約1.5%-2%；許多國人熱愛的進口休旅車RAV4價格調漲3.1萬-4.1萬元，漲幅為3.1%-3.4%，還有其餘十多款車調漲售價。

和泰車表示，2022年以來，受新冠疫情、俄烏戰爭與中國封城等相關因素影響，導致車用原物料價格持續攀升；其中占車材一半左右的鋼材價格，日本原廠成本漲幅達20%-30%，和泰車經過三個多月來回交涉，讓日本母廠了解國內車市概況及消費者對漲價的承受度等，才爭取到平均調漲2%。

通膨拉高原物料價格讓車廠成本壓力炸鍋，和泰車在今年9月宣布調漲五款缺車嚴重、交期長車款的新車售價，漲幅2~7%。三陽代理的現代汽車11月全車系（除了IONQ5外）調漲售價1~4%。

裕日車日前也宣布針對國產的Kicks、Sentra及進口轎車Altima，分別漲價1.5萬與6萬元，平均漲幅2％-4.5％。

汽車生產原料可說是全面上漲，生產車輛重要的原物料鋁，其國際價格較2021年成長約8%，油電車電池最重要原物料鎳，其國際價格更較2021年成長34%。

此外，全球缺晶片也是造車成本攀升一大問題，車輛電動化與智慧化發展趨勢下，車用晶片需求更加強勁，每台車輛晶片成本以8%-10%幅度持續上升，在各項車用原物料成本持續上漲壓力下，日本原廠已無法完全吸收，只好調漲部分車價由消費者吸收。

和泰車總經理蘇純興日前也不諱言指出，全球原物料高漲，汽車生產成本跟著攀升，全球供應鏈受疫情衝擊造成車用零件短缺，車廠及代理商已全面力抗成本攀升，然各種成本都上漲，汽車生產成本不斷增加，車廠面臨漲價壓力爆表。