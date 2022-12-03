泰山賣全家持股／短多長空 割肉餵鷹狠招

泰山公司公告，將賣出手中全家便利商店持股、比率高達86%。併購專家分析，龍邦步步逼近，泰山詹家明確感受到危機，「拆炸彈」是撒手鐧，對於泰山的股東來說是短多長空、削肉餵鷹的狠招，沒了全家股票股息挹注的泰山，看龍邦是否還要繼續爭經營權。

專門處理經營權之爭的併購專家表示，龍邦可掌握的泰山股權已達過半，不需透過獨董，可直接用大股東的身分召開股臨會，隨時發動經營權突襲。

泰山詹家感受到這樣的危機，決定處分引來市場派覬覦的全家持股，看看能否藉此保住經營權。

專家指出，出售全家持股對詹家來說至少有兩大好處。

首先是將投資全家的未處分利益，提前變現，分給現在的股東，而不是留給未來的經營團隊，對詹家來說不僅是落袋為安，也為後續可能的持久戰預先籌措銀彈，這是第一個好處。

其次，雖說賣全家股票對泰山來說是殺雞取卵、平白放棄金雞母，但泰山獲利也會因此一舉衝高，將再度加持泰山股價，給龍邦一個逢高出脫的機會，可說是短多長空、割肉餵鷹的狠招。

這時候要看龍邦的抉擇，賣出全家股票，泰山股價可能再次衝高，但「失去全家持股的泰山」將成為食之無味、棄之可惜般的存在，如果龍邦最後選擇出場獲利了結，詹家憂心的經營權之爭自然就消之無形。

專家認為，這是詹家能使出的最後一招。經營權之爭到最後就是比拚各自所掌控的持股，這部分詹家顯然力有未逮，然而懷璧其罪，既然起因是全家股票，那麼將其處理掉，說不定就能躲過這場災難。

先前在大同經營權之戰時，林家也曾企圖使用過，只不過當時的標的是不動產芙蓉大樓，處理起來曠日廢時，無法達到迅速滅火的目的，詹家昨日當機立斷地出售全家股票，是否能解燃眉之急，相信很快就會有答案出現。