泰山護經營權 打焦土大戰

老牌食品廠泰山公司再出招對決龍邦建設，泰山昨（2）日董事會通過兩大決議，包括處分持有的全家便利商店股票86%，以及為更新產線及擴充產能所需，預估資本支出約14.48億元。市場派獨董杜英達對兩議案皆表示反對，龍邦建設則表示「感到相當意外」，泰山經營權之戰更加白熱化。

續加碼泰山股權，也是看準轉投資全家逐年成長的獲利，甚至與全聯的合作，如今泰山公司派採焦土策略，未來將不再是全家大股東，龍邦是否還有繼續搶經營權的必要，值得關注。

泰山昨日申報轉讓資料，持有5萬多張全家股票，預定轉讓4.35萬張，僅餘6,636張，等於轉讓86.76%股票。泰山公告中表示，處分全家股票目的，是活絡長期股權投資價值、提升股東權益及改善財務結構。

但獨立董事杜英達在審計委員會及董事會表示，該案有太多空白授權，處分案金額接近公司資本額兩倍，應該適用公司法185條之規定，所以反對此案。

泰山表示，處分投資股票程序，是經理部門諮詢並由二外部獨立律師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，無適法性疑慮；審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。

泰山為全家大股東，持股22.5%，大量申報轉讓勢必影響全家股價。全家不願對股價表示意見。

龍邦目前是泰山最大股東，對於公司派在營運方面不尊重大股東，感到相當不滿，持續加碼股權。泰山公司派昨日採取「焦土政策」，將持有全家八成以上股票申報轉讓，龍邦表示「感到相當意外」，市場則認為雙方心結難解。

泰山另一個決議，是為更新產線及擴充產能所需，預估資本支出案約14.48億元，但杜英達也指出，希望等明年度預算估計數字完成後，再做決策可能會更安全合法，表達反對意見。泰山表示，資本支出是長期策略投資，目前生產線已營運將近40年，早有更新計劃，經董事充分討論後決議通過本案。

公司派董事、皇喬霖事業法人代表尹章中昨日辭任，皇喬霖負責人為泰山前董事長詹岳霖，也是泰山經營權之爭的潛在變數。